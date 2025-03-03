Otizmli Öğrenci Üniversiteyi Kazandı - Son Dakika
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Otizmli Öğrenci Üniversiteyi Kazandı

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin Nazilli Otizm Spor Merkezi öğrencisi Onur Efe Uyan, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü'ne girmeye hak kazandı. Başkan Özlem Çerçioğlu, otizmde erken tanı ve eğitimin önemine dikkat çekti.

03.03.2025 14:55
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(AYDIN) - Aydın Büyükşehir Belediyesi Nazilli Otizm Spor Merkezi öğrencilerinden Onur Efe Uyan, Adnan Menderes Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü'ne girmeye hak kazandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Otizmde erken tanı ve eğitim çok önemli. Şehrimiz genelinde bulunan merkezlerimizde, uzman eğitmenlerimiz ile öğrencilerimizin gelişimlerine destek olmaktan büyük mutluluk ve gurur duyuyoruz" dedi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından kente kazandırılan otizm merkezlerinda bir başarıya daha imza atıldı. Büyükşehir Belediyesi Nazilli Otizm Spor Merkezi öğrencilerinden Onur Efe Uyan, üniversiteli oldu. Aldığı eğitim ile Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü'ne girmeye hak kazanan Onur Efe, hem Nazilli'nin hem de Büyükşehir Belediyesi otizm merkezlerinde eğitim gören öğrencilerin ve velilerin gururu oldu.

Üniversiteyi kazandığı için mutlu olduğunu söyleyen Onur Efe, "21 yaşındayım. 1 Ağustos'ta doğdum. Üniversiteye gidiyorum. Antrenörlük bölümünde okuyorum. Mutluyum. Eğitimim eğlenceliydi, rahat rahat spor yapma imkanım vardı. Hocalar iyiydi. Ağırlık çalışıyorduk, mekik çekiyorduk, şınav çekiyorduk, masa tenisi oynuyorduk. Spor yapmayı çok seviyorum, üniversitede de o yüzden seçtim. Hocalarıma çok teşekkür ediyorum, Özlem Başkan'ımız sayesinde imkanlarım oldu" dedi.

"Öğretmenlerimizin içtenliği ile sevgisi çocuklarımızı buraya bağlıyor"

Aydın'ın otizm dostu bir kent olduğunu, ebeveynlerin çocuklarının eğitimleri için Aydın'a gelmeyi tercih ettiğini belirten Onur Efe'nin babası Muzaffer Uyan, "Öğretmenlerimizin içtenliği ile sevgisi çocuklarımızı buraya bağlıyor. Yaklaşık 20 yıldır otizm ile tanışık durumdayız. Bu geldiğimiz nokta bizleri çok heyecanlandırıyor, çok mutluyuz bu konuda. Yine bu geldiğimiz noktada bize katkılarını unutamayacağımız Aydın Büyükşehir Belediye'mizin hizmetleri var. Spor salonumuz sayesinde Onur Efe sporu sevdi, spor yapmayı sevdi. Bundaki en büyük etken burada bulunan öğretmenlerimizin yaklaşım tarzı; sevgi ve ilgi ile yaklaştılar. Kendilerine teşekkür ederiz. Ben Büyükşehir Belediye'mize, Özlem Başkan'ımıza da teşekkür etmek istiyorum; hem böyle bir spor salonu bizlere sunulduğu için hem de sağladığı diğer imkanlar için. Onur Efe ve Onur Efe gibi çocuklarımız sarı otobüslere, halk arasında ki ismi ile sarı civcivlere binip kendi başlarına güvenli bir şekilde yolculuk yapabiliyorlar. Tabii bunu yaparken çocuklarımızın aldıkları eğitimin yanı sıra özgüvenleri de gelişiyor, sorun çözme yetenekleri gelişiyor. Çok heyecanlıyız, çok mutluyuz. Bu imkanlar bizlere sağlandığı için çok teşekkür ederiz" diye konuştu.

"Çocuklar burada hem sosyalleşiyor hem öğreniyor"

Otizmli öğrencilerin gelişimlerinde eğitimin büyük önemi olduğunu belirten Nazilli Otizm Spor Merkezi Beden Eğitimi Öğretmeni Tülinay İlaslan, velilerin merkezden çok memnun olduklarını söyledi. İlaslan, "Burada çalışmaktan dolayı çok mutluyuz çünkü otizmde sporun çok büyük önemi var. Öğrencilerimiz burada aldıkları eğitimler ile motor becerilerini geliştiriyorlar, sosyalleşme imkanı buluyorlar, hem eğleniyorlar hem de öğreniyorlar. Velilerimizden aldığımız güzel dönütler ile de faydalara birebir şahit olabiliyoruz. Sayın Özlem Başkanımıza sağladığı olanaklar için, otizmli bireylerin yanında olduğu için çok teşekkür ederiz" dedi.

"Öğrencilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz"

Eğitimde fırsat eşitliği yaratmaya yönelik çalışmalarının ve yatırımlarının devam edeceğini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Eğitimde fırsat eşitliği yaratmak, Aydın'ımızda yaşayan tüm çocuklarımız için daha güzel bir kent sunmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Otizmde erken tanı ve eğitim çok önemli. Şehrimiz genelinde bulunan merkezlerimizde, uzman eğitmenlerimiz ile öğrencilerimizin gelişimlerine destek olmaktan büyük mutluluk ve gurur duyuyoruz. Çalışmalarımıza ve yatırımlarımıza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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