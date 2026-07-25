İzmirli Tuna’dan "Okyanus Yedilisi" hedefine dev bir kulaç daha

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 23 yaşındaki otizmli yüzme sporcusu Tuna Tunca, Kuzey İrlanda-İskoçya arasındaki 36 kilometrelik mesafeyi yüzerek geçti. "Okyanus Yedilisi" meydan okumasını bitirmeyi kendine hedef olarak belirleyen Tuna Tunca, yaklaşık 16 saatlik mücadeleyle tarih yazdı. Cebelitarık Boğazı ve Manş Denizi'nin ardından Kuzey Kanalı'nı da geçen Tunca, üç etabı tamamlayarak amacına bir adım daha yaklaştı.

Mücadelesini attığı kulaçlarla zafere dönüştüren İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nün özel sporcusu Tuna Tunca, kariyerine yeni başarı ekleyerek Ocean's Seven (Okyanus Yedilisi) parkurunu bitirme hedefine bir adım daha yaklaştı. Çok sayıda denizanasının yer aldığı, 14 derecelik sıcaklığa sahip suda yüzen Tunca, 08.00'de startı verdi. Kuzey İrlanda-Donaghadee'den yüzmeye başlayan Tunca, parkurun ilk bölümünü rahatlıkla geride bıraktı. Güçlü gelgitler ve giderek soğuyan havaya rağmen hızını kaybetmeyen Tunca, tarih yazarak karaya ulaştı.

ANNESİNDEN BÜYÜK DESTEK

Tunca'yı ihtiyaçları için takip eden teknede ise kendisinin her zaman yanında yer alan ve en büyük yol arkadaşı olan annesi Gülnur Tunca, antrenörü Mert Onaran ile Emre Deliveli destek için yoğun bir mesai harcadı.

BÜYÜK GURUR

İzmirli sporcu Tuna Tunca, parkurun son kısmında akıntıdan dolayı yaklaşık üç saat boyunca aynı yerde kulaç atmak zorunda kaldı. Azmi ve kararlılığıyla güçlü akıntıları yenen Tunca, 16 saat sonunda İskoçya-Port Patrick'te karaya adım attı ve Türk Bayrağı'nı dalgalandırdı.