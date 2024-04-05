Otizmli ve lisans öğrencisi müzisyenlerden başarılı konser

Başkan Büyükkılıç, Yemliha Mahallesi'nde sakinlerle buluştu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kocasinan ilçesindeki Yemliha Mahallesi sakinleri ile bir araya gelerek, sohbet etti. Başkan Büyükkılıç, mahalle sakinlerinden Fadime teyzenin de elektrikli aracına binerek, keyifli bir gezi yaptı.