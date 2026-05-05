Oto Boya Atölyesinde Uyuşturucu Operasyonu

AYDIN'ın Efeler ilçesinde işlettiği oto boya atölyesinde 110 gram metamfetamin ile yakalanan Rıfat Gölcük, tutuklandı.
Efeler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri istihbarat çalışmasıyla Rıfat Gölcük'ün Zeybek Mahallesi 3. Sanayi Sitesi'ndeki oto boya atölyesinde uyuşturucu sattığını belirledi. Atölyeye dün akşam operasyon düzenlendi, yapılan aramada 110 gram metamfetamin ve 2 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli Gölcük, polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.
Haber - Kamera: Melek FIRAT/ AYDIN,
