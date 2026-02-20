Oto Kurtarıcıdan Romantik Teklif

BOLU'nun Mudurnu ilçesinde oto kurtarıcı Tolga Efe, hazırladığı dev çiçek buketini oto kurtarıcıya yükleyerek kız arkadaşı Emine Rana'ya evlilik teklif etti.

Mudurnu ilçesinde oto kurtarıcı olan Tolga Efe, bir süredir birlikte olduğu kız arkadaşı Emine Rana'ya sürpriz evlilik teklifi hazırladı. Efe, kendisine ait oto kurtarıcının üzerine devasa boyutlarda bir çiçek buketi yerleştirdi. Kız arkadaşının karşısına çıkan Efe, dev çiçek buketi eşliğinde evlilik teklifinde bulundu. Emine Rana sevgilisinin teklifine, 'Evet' cevabını verdi.

Haber: Zübeyde ÖZMEN/MUDURNU(BOLU),