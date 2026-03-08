Oto Tamircisi Nuray Yücebudak'ın Başarı Hikayesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Oto Tamircisi Nuray Yücebudak'ın Başarı Hikayesi

08.03.2026 11:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beylikdüzü'nde oto tamircisi olan Nuray Yücebudak, kadınların her meslekte başarılı olabileceğini gösteriyor.

Beylikdüzü'nde, sanayide erkek mesleği olarak görülen oto tamirciliği yapan 48 yaşındaki Nuray Yücebudak, kadınların her meslekte var olabileceğine dikkati çekiyor.

Almanya doğumlu, aslen Gaziantepli olan Yücebudak, yaklaşık 18 yıldır İstanbul'da yaşıyor. Daha önce sekreterlik, muhasebe ve satın alma gibi farklı işlerde çalışan Yücebudak, çocukluk yıllarından gelen otomobil merakının peşinden giderek 2011 yılında oto tamirciliğine adım attı.

Beylikdüzü'nde sanayi sitesinde kendi atölyesinde çalışan Yücebudak, araçlarının bakım ve onarımını yaptığı müşterilerinin beğenisini topluyor.

Mesleğe başlama hikayesini AA muhabirine anlatan Yücebudak, babasının da mekanik ustası olduğunu ve küçük yaşlardan itibaren otomobillere ilgi duyduğunu söyledi.

Yücebudak, "Arabalar çocukluğumdan beri hayatımın içindeydi. O dönem birçok kişinin odasında sanatçı posterleri olurdu ama benim odamın duvarları araba resimleriyle doluydu. Hep erkek egemen olarak görülen bir meslekte çalışmayı hayal ediyordum. Yıllar sonra oto tamirciliğine başlayarak bu hayalimi gerçekleştirdim." dedi.

Sanayide kadın çalışan olarak zaman zaman ön yargılarla karşılaştığını belirten Yücebudak, buna rağmen işini severek yaptığını dile getirdi.

"Önce şaşırıyorlar ama araçlarını bırakıp işlerini yaptırdıktan sonra memnun ayrılıyorlar"

Sanayiye gelen bazı müşterilerin kendisini ilk gördüklerinde şaşırdıklarını aktaran Yücebudak, "Genelde kapıdan içeri girip 'Usta var mı?' diye sesleniyorlar. 'Usta benim.' diyorum. Önce şaşırıyorlar ama araçlarını bırakıp işlerini yaptırdıktan sonra memnun ayrılıyorlar. Bu da benim için gurur verici oluyor." ifadelerini kullandı.

Yücebudak, atölyesinde çoğu zaman tek başına çalıştığını ve gününün yoğun bir tempoyla geçtiğini vurguladı.

Sabah erken saatlerde sanayiye geldiğini anlatan Yücebudak, "Önce atölyenin temizliğini yaparım, sonra dünden kalan araçların kontrollerini tamamlarım. Gün içinde araç bakım ve tamirleriyle uğraşırım. Bazen çok yoğun oluyor, akşam saatlerine kadar çalıştığım oluyor." diye konuştu.

Yücebudak, müzik dinleyerek çalışmaktan keyif aldığını ve bazı ağır mekanik işlerin kendisine daha kolay geldiğini ifade etti.

Kadınlar Günü mesajı

Kadınların erkek mesleği olarak görülen işlerde de başarılı olabileceğinin altını çizen Yücebudak, "İşin cinsiyeti yoktur, ustası vardır. Kadınlar da isterse bu işi rahatlıkla yapabilir. Hayallerinin peşinden koşsunlar. Erkeklerin yaptığı birçok işi kadınlar da yapabilir." şeklinde konuştu.

Yücebudak, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla "Kadın isterse dünya değişir, kadın isterse dünya güzelleşir." mesajını verdi.

Kaynak: AA

Beylikdüzü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Oto Tamircisi Nuray Yücebudak'ın Başarı Hikayesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Böylesi görülmedi ABD’den savaşta dengeleri değiştirecek adım Böylesi görülmedi! ABD'den savaşta dengeleri değiştirecek adım
Savaşta 8. gün İran, Tel Aviv’i ilk kez yeni nesil füzeler ile İHA’larla vurdu Savaşta 8. gün! İran, Tel Aviv'i ilk kez yeni nesil füzeler ile İHA'larla vurdu
Trump zor durumda Gazetecinin Rusya sorusuna skandal yanıt Trump zor durumda! Gazetecinin Rusya sorusuna skandal yanıt
İspanya’nın ardından Avrupa’nın en büyük ülkesi de Trump’a sırt döndü İspanya'nın ardından Avrupa'nın en büyük ülkesi de Trump'a sırt döndü
Savaş sürerken ABD’den İsrail’e 2 milyar dolarlık bomba satışı Savaş sürerken ABD'den İsrail'e 2 milyar dolarlık bomba satışı
Resmen alay etti Tek bir cümlesiyle araç sahiplerini ayaklandıracak Resmen alay etti! Tek bir cümlesiyle araç sahiplerini ayaklandıracak

11:54
Putin’den ABD’nin önünde diz çöken Modi’ye tarihi ders
Putin'den ABD'nin önünde diz çöken Modi'ye tarihi ders
11:32
İsrail’den İran’ı tedirgin edecek tehdit: Toplanacakları şehre kadar biliyorlar
İsrail'den İran'ı tedirgin edecek tehdit: Toplanacakları şehre kadar biliyorlar
11:12
Kadın ninjalar, İsrail askerlerini bekliyor
Kadın ninjalar, İsrail askerlerini bekliyor
11:11
Saldırılar sabahı Tahran Petrol resmen yağmur olup yağdı
Saldırılar sabahı Tahran! Petrol resmen yağmur olup yağdı
10:57
İstediği para tartışma yarattı: İşte Celal Karatüre’nin kaşesi
İstediği para tartışma yarattı: İşte Celal Karatüre'nin kaşesi
10:47
Trump’ın bu hamlesi savaşı erken bitirebilir Hedefte Harg Adası var
Trump'ın bu hamlesi savaşı erken bitirebilir! Hedefte Harg Adası var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2026 12:30:18. #.0.4#
SON DAKİKA: Oto Tamircisi Nuray Yücebudak'ın Başarı Hikayesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.