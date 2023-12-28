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Oto yıkama dükkanında yaşanan bıçaklama olayı - Son Dakika
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Oto yıkama dükkanında yaşanan bıçaklama olayı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bir oto yıkama dükkanında çalışan İsmail Özgün, alacak verecek meselesi nedeniyle tartıştığı arkadaşı tarafından bıçaklanarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Oto yıkama dükkanında yaşanan bıçaklama olayı
28.12.2023 - 00:19,
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BALIKESİR'in Bandırma ilçesinde bulunan bir oto yıkama dükkanında çalışan İsmail Özgün (35), alacak verecek meselesi nedeniyle tartıştığı arkadaşı Orhan K. tarafından bıçaklanarak hayatını kaybetti.

Olay saat 17.00 sıralarında Balıkesir'in Bandırma ilçesine bağlı Paşabayır Mahallesi üzerinde bulunan bir oto yıkama dükkanında meydana geldi. Mehmetçik Caddesi üzerinde bulunan bir oto  yıkamada çalışan İsmail Özgün ile arkadaşı Orhan K. arasında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Orhan K. belinden çıkardığı bıçakla Özgün'ü, göğsünden yaraladı. Kavgayı gören vatandaşların ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri şüpheliyi gözaltına alırken, sağlık ekipleri Özgün'ü Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan İsmail Özgün, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturmaya başladı.

Kaynak: DHA
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İsmail Özgün, Balıkesir, Olay, Şiddet, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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