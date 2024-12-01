Oto Yıkama İşletmecisine Silahlı Saldırı: Saldırgan Yakalandı ve Darp Edildi - Son Dakika
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Oto Yıkama İşletmecisine Silahlı Saldırı: Saldırgan Yakalandı ve Darp Edildi

Oto Yıkama İşletmecisine Silahlı Saldırı: Saldırgan Yakalandı ve Darp Edildi

Bağcılar'da bir oto yıkama işletmecisine silahlı saldırı düzenleyen M.T.A., işletmeci ve kardeşi tarafından yakalanarak darbedildi. Saldırgan, olay sonrası polis merkezinde darbeden şikayetçi oldu ve tutuklandı.

01.12.2024 11:39  Güncelleme: 11:43
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BAĞCILAR'da oto yıkama işletmecisine silahlı saldırı düzenleyen kişiyi yakalayan işletmeci ve kardeşi silahlı saldırganı darbetti. Silahlı saldırı ve sonrası yaşananlar güvenlik kamerasına yansırken, şüphelinin oto yıkamacıdan şikayetçi olduğu öğrenildi.

Olay, 15 Temmuz Mahallesi 1511 Sokak'ta bulunan oto yıkama dükkanının önünde meydana geldi. Yavuz Yalçınkaya ve kardeşi iş yerinin önünde beklediği sırada M.T.A. isimli kişi, dükkanın önünden geçti. Sokak başında bir süre bekleyen M.T.A., kaldırımda bekleyen Yavuz Yalçınkaya ve kardeşinin yanına yaklaştı ve silahla Yalçınkaya'ya doğru 2 el ateş etti. Silahlı saldırının ardından M.T.A. koşarak kaçmaya çalıştı. Kurşunların isabet etmediği Yalçınkaya ve kardeşi, saldırganın peşinden koşarak yakaladı.

KENDİSİNİ DARBEDENLERDEN ŞİKAYETÇİ OLDU

Silahlı saldırganı bir süre yerde darbeden işletme sahibi ve kardeşi, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri şüpheliyi gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Saldırganın polis merkezinde kendisini darbedenlerden şikayetçi olduğu öğrenildi. M.T.A. sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı. Öte yandan şüphelinin silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

O ANLAR KAMERADA

Şüphelinin sokaktan geçtikten bir süre sonra geri döndüğü ve silahla ateş açtığı anlar yer alırken, bu sırada saldırıya uğrayan kişilerin ise şüphelinin peşinden koştukları görüldü. Şüphelinin darbedilme anı ise çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Oto Yıkama İşletmecisine Silahlı Saldırı: Saldırgan Yakalandı ve Darp Edildi - Son Dakika

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