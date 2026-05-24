Otobüs Devrildi: 46 Yaralı

OTOBÜS ŞOFÖRÜ VE 45 YOLCU YARALANDI

Çanakkale'nin Biga ilçesinde yol kenarındaki tarlaya devrilen 06 AYD 067 plakalı otobüsün tur için Ankara'dan Çanakkale'ye geldiği bildirildi. Yaralanan otobüs şoförü ve 45 yolcusunun çevre hastanelere kaldırılıp, tedaviye alındığı belirtildi. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Biga Kaymakamı Ercan Kayabaşı kaza yerinde incelemelerde bulundu ardından hastanede yaralıları ziyaret etti.

Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Nazif Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE,