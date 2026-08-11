Otobüs Şoförleri Yolcuyu Hastaneye Yetiştirdi - Son Dakika
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Otobüs Şoförleri Yolcuyu Hastaneye Yetiştirdi

Otobüs Şoförleri Yolcuyu Hastaneye Yetiştirdi
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Kayseri'de fenalaşan yolcuyu iki otobüs şoförü hastaneye yetiştirdi, durumu ağırdı.

KAYSERİ'de özel halk otobüsünde fenalaşan yolcu, otobüs şoförü Ali Dalyak ile meslektaşı Ahmet Usta tarafından hastaneye yetiştirildi.

Emek-İnönü seferini yapan Ali Dalyak'ın kullandığı özel halk otobüsündeki kadın yolcu, aniden rahatsızlandı. Diğer yolcuların uyarısı üzerine Dalyak, aracı yol kenarına çekerek ambulansı aradı. Bu sırada otobüsü arızalandığı için aracına park yeri arayan başka bir özel halk otobüsü şoförü Ahmet Usta, durumu fark etti. Otobüste bir yolcunun fenalaştığını öğrenen Usta, direksiyona kendisi geçti. Ahmet Usta ve Ali Dalyak, kadın yolcuyu en yakın hastaneye yetiştirdi.

'DURUMU ÇOK AĞIRDI'

Olayın ardından konuşan Ahmet Usta (53), "Ali Dalyak ağabeyim yıllardır burada. Kendisini de iyi bilirim. Emek-İnönü hattında çalışıyordu. Ben de onun Uğurevler-Yıldızevler hattında çalışıyordum. İkimizin de gittiği hat aynı olduğu için Ali ağabeyim, Hastane Caddesi'nden Emek'e dönmüş. Benim aracım da Hastane Caddesi'nde arıza yaptı. Mecburen Emek'e dönüp boş yer bularak aracı müsait bir yere koymak zorundaydım. Ali Ağabeyin aracının önüne koydum. Ali ağabey olay nedeniyle korkup paniklemişti. O sırada 'Sen yakındaki hastaneye yaya git, ben de aracı sürüp acile gideceğim' dedim. Direksiyona geçtim. Ali ağabey de arka tarafı kapatıp yardımcı oldu. Ben otobüsle gidene kadar Ali ağabeyim benden önce hastanenin önüne koşup sedye hazırlattı. Ben de o esnada acile giriş yaptım. Hasta o sırada bayılma durumuna girdi. 3-4 arkadaş yardımlaşarak sedyeye koyduk. Gerekli yerlere teslim ettik. Ama durumu çok ağırdı" dedi.

ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPTIK'

Ali Dalyak ise bu tür olayların başlarına geldiğini belirterek, "Emek-İnönü çalışırken, araçta bir kadının rahatsızlandığını gördüm. Müdahale ettik. Otobüsü durdurup, ambulansı çağırdık. Baktık kadın kötüleşiyor. Arkadaşımla beraber kadını hastaneye yetiştirdik. Durumu çok kötüydü. Biz Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. ve Kayseri Otobüsçüler Esnaf Odası'na teşekkür ediyoruz. Biz ilk yardım konusunda eğitim alıyoruz. Böylelikle yardımda bulunduk. Üzerimize düşeni yaptık" diye konuştu.

Rahatsızlanan kadın yolcunun, gerekli tedavilerinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

Kaynak: DHA

Kayseri, Güncel, Yaşam, Olay, Son Dakika

Son Dakika Güncel Otobüs Şoförleri Yolcuyu Hastaneye Yetiştirdi - Son Dakika

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