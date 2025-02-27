Otobüs Şoförü Acil Durumda Hayata Adım Attı

Güncel

(ADIYAMAN) - Adıyaman Belediyesi Ulaştırma Hizmetleri Müdürlüğü'nde görev yapan otobüs şoförü Hakan Bozkurt, kalp krizi geçiren yolcuyu hastaneye ulaştırdı.

Adıyaman Belediyesi'ne ait halk otobüsünde seyahat eden Fatma Üder fenalaşıp bilincini kaybedince, otobüste bulunan Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi 5. sınıf öğrencisi hastaya hızla müdahale etti. Bu sırada otobüs şoförü Hakan Bozkurt da belediye birimlerini bilgilendirerek hastayı hızla hastaneye ulaştırmaya karar verdi.

Otobüs şoförü Hakan Bozkurt, Eski Valilik durağında gerçekleşen olayda, ambulansın gecikebileceğini değerlendirerek hastayı hızla en yakın hastane olan Özel Park Hospital'a ulaştırdı. Yaklaşık beş dakika süren yolculuğun ardından otobüsle hastane aciline getirilen Fatma Üder, burada sağlık ekiplerine teslim edildi.

Olayı anlatan Bozkurt, hastayı en kısa sürede hastaneye ulaştırmak için tüm imkanlarını seferber ettiğini belirterek, şunları söyledi:

"Eski Valilik durağında yolcularımı indirip hareket edecekken bir çığlık duydum. Yolculardan biri 'Şoför bey, bayılan var' diye seslendi. Hemen aracı güvenli bir şekilde durdurup arkaya koştum. Yaşlı bir teyzenin bayıldığını düşündük, ancak kalp krizi geçirdiği ortaya çıktı. Şans eseri otobüste bulunan bir sağlık çalışanı hemen müdahale etti. Ambulansı aradım ancak gecikebileceğini öğrenince, sağlık çalışanının onayıyla hastayı otobüsle en yakın hastaneye götürmeye karar verdik. Yaklaşık beş dakika içinde hastaneye ulaştık. Doktorlar anında müdahale etti. Teyzemiz için dua ediyoruz, inşallah durumu iyi olur. Şoförlük hayatımda ilk kez böyle bir olay yaşadım. Her vatandaş gibi üstüme düşeni yaptım."

Adıyaman Belediyesi yetkilileri ve Üder'in ailesi, gösterdiği duyarlılık dolayısıyla Hakan Bozkurt'a teşekkür etti.

Hastanın yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdiği öğrenildi.