Otobüs Şoföründen Kahramanlık

Elazığ'da belediye otobüsü şoförü Samet Babamir, araçta rahatsızlanan yolcuyu güzergahını değiştirerek hastaneye ulaştırdı.
Doğukent Mahallesi seferini yapan Babamir yönetimindeki belediye otobüsüne binen yolcu, bir süre sonra rahatsızlandı.
Durumu fark eden yolcuların bilgi vermesi üzerine Babamir, hastaneye gitmek için güzergahını değiştirdi.
Babamir, rahatsızlanan yolcuyu Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne ulaştırdı.
112 Acil Sağlık ekiplerince otobüsten alınarak sedyeye konulan yolcu, hastanede tedavi altına alındı.
Yolcunun otobüsle hastaneye götürülmesi, aracın güvenlik kamerasınca kaydedildi.
