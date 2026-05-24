Otobüste akılalmaz olay! Şoförden kadın yolcuya "İç çamaşırını gel al" çağrısı

Bir belediye otobüsünde yaşanan ve sosyal medyada hızla yayılan sıra dışı olay, izleyenleri hayrete düşürdü. Seferini tamamladıktan sonra aracın içini kontrol eden otobüs şoförü, yolcu koltuklarının arasına sıkıştırılmış bir kadın iç çamaşırı buldu.

KOLTUKLARIN ARASINDA BULUNDU

Durum karşısında şaşkınlığını ve tepkisini gizleyemeyen şoför, o anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. Çamaşırı koltukların arasından çıkarırken videoyu çeken şoför, eşyasını bırakan yolcuya isyan etti.

"SENİN PİSLİĞİNLE UĞRAŞAMAM"

Kameraya konuşan ve tepkisini açıkça dile getiren şoför, yolcuya seslenerek, "Kilodunu gel al. Senin kilodunla uğraşamam ben. Bunu çıkarttın, buraya niye soktun? Çıkarıp da buraya sokmak da nedir ya?" ifadelerini kullandı.

KISA SÜREDE VİRAL OLDU

Kısa sürede internette yayılan görüntüler, sosyal medya kullanıcıları arasında büyük şaşkınlık yaratırken çok sayıda yoruma neden oldu. Kimliği belirsiz yolcunun bu eşyayı otobüste nasıl ve neden bıraktığı ise hala gizemini koruyor.