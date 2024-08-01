Otobüste fenalaşan yolcu için güzergahını değiştiren şoför o anları anlattı - Son Dakika
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Otobüste fenalaşan yolcu için güzergahını değiştiren şoför o anları anlattı

Otobüste fenalaşan yolcu için güzergahını değiştiren şoför o anları anlattı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi otobüslerinde sefer sırasında fenalaşan kadını hastaneye yetiştiren şoför, yaşananları anlattı. Şoför, taşıdıkları yolcuların can güvenliğinin önemli olduğunu belirtti.

01.08.2024 18:43  Güncelleme: 18:46
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Otobüste fenalaşan yolcu için güzergahını değiştiren şoför o anları anlattı

Büyükşehir Belediyesi şoförü Erhan Kaş: "Taşıdığımız yolcuların can güvenliği bizim için çok önemli"

SAKARYA - Sakarya Büyükşehir Belediyesi otobüslerinde sefer sırasında fenalaşan kadını güzergahını değiştirip hastaneye yetiştiren şoför, yaşananları anlattı. Büyükşehir Belediyesi şoförü Erhan Kaş, "Taşıdığımız yolcuların can güvenliği bizim için çok önemli. Bu bizim kurumumuzun bir geleneği ve ayrıca bir talimatıdır. Amirlerimiz, bizden kaynaklı olan veya bizden kaynaklı olmayan durumlarda dahi müdahale etmemizi söylüyorlar" dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, personeliyle ve 'insan öncelikli' hizmet anlayışıyla vatandaşların gönlünü kazanmaya, takdir toplamaya devam ediyor. 30 Temmuz günü meydana gelen olayda, Adapazarı Orta Garaj ve Camili-2 arası yolcu taşıyan 23 numaralı hat akşam saatlerinde şehrin merkezinden yolcuları bölgeye ulaştırmak için hareket etti. Prof. Dr. Sebahattin Zaim Bulvarı güzergahından geçildiği esnada araçtaki bir kadın yolcu fenalaştı ve bulunduğu yerde hareketsiz şekilde yığıldı. Durumla ilgili bilgilendirilen Büyükşehir Belediyesi şoförü Erhan Kaş, Büyükşehir Merkez Koordinasyon Amirliği'ne anons geçerek güzergahı hastane yönüne çevireceğini bildirdi. Bu arada araçta, bazı yolcular fenalaşan kişiyi bulunduğu koltukta sabit bir şekilde yatırarak ilk müdahaleyi yaptı. Araçtaki tüm yolcular ve şoför, sağlık sorunu yaşayan ve zaman zaman bilinci kaybolan yolcuyu sağlığına kavuşturmak için büyük bir seferberlik örneği ortaya koydu. Büyükşehir'in şoförü ve vatandaşlar, acil servis kapısında kadını tedaviye hızla ulaştırmak için büyük bir çaba sarf etti. Sedye ile acil müdahale odasına kadar taşınan ve tedavi altına alınan kadının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

"Taşıdığımız yolcuların can güvenliği bizim için çok önemli"

Yaşanan bu olay, otobüs kamerası tarafından saniye saniye kaydedilirken şoförün ve yolcuların seferberliği izleyenlerin takdirini topladı. Büyükşehir Belediyesi şoförü Erhan Kaş ise yaşananları anlattı. Kaş, "Taşıdığımız yolcuların can güvenliği bizim için çok önemli. Bu bizim kurumumuzun bir geleneği ve ayrıca bir talimatıdır. Amirlerimiz, bizden kaynaklı olan veya bizden kaynaklı olmayan durumlarda dahi müdahale etmemizi söylüyorlar. 23 numaralı hattımız ile seyir halindeyken aynadan baktığımda yolcunun fenalaştığını gördüm. Diğer yolcuların da beni uyarması ile hareket amirliğini arayarak güzergahımı değiştirdim ve en yakında bulunan hastanenin acil servisine otobüs içerisinde rahatsızlanan hanımefendiyi götürdüm. İster istemez o esnada aracın içerisinde panik oluştu ama diğer yolcular da sağ olsunlar çok ilgilendiler ve bana da yardımcı oldular. Sağ salim bir şekilde hanımefendiyi acil servise götürdük. O esnada direksiyon başında diğer mesai arkadaşlarım da olsa aynısını yapardı. Bu gibi olayların daha öncede birçok örneği yaşandı. Hanımefendinin durumunun iyi olduğunu biliyoruz. Gelen tepkiler çok güzel ve bu durum inşallah örnek olur herkese" dedi.

Kaynak: İHA

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Sakarya, Ulaşım, İnsan Hakları, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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