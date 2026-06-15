Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, 1 kişi ise ağır yaralandı.
Azat Mamuk idaresindeki 61 AFU 796 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Diyarbakır karayolununun kent girişinde ağaca çarpıp devrildi.
Kazada sürücü Mamuk ile Seymen Kayhan ağır yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Sürücü Mamuk, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Son Dakika › Güncel › Otomobil Devrildi: Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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