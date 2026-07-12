Otomobil Doğal Gaz Kutusuna Çarptı - Son Dakika
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Otomobil Doğal Gaz Kutusuna Çarptı

12.07.2026 04:52
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Gaziosmanpaşa'da el freni çekilmeyen otomobil, binaya çarparak doğal gaz kutusunda sızıntıya neden oldu.

İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde el freni çekilmediği için hareket eden otomobil, bir binanın doğal gaz kutusuna çarptı.

Yıldıztabya Mahallesi Aybeniz Sokak'ta park edilen otomobil, bir süre sonra el freni çekilmediği için kendiliğinden hareket etmeye başladı.

Sürücüsüz hareket eden otomobil, üç katlı binanın duvarına ve doğal gaz kutusuna çarparak durabildi.

İhbar üzerine adrese itfaiye, polis, sağlık ve İGDAŞ ekipleri sevk edildi.

Çarpmanın etkisiyle hasar gören doğal gaz kutusunda sızıntı olması nedeniyle bina sakinleri tahliye edildi. Ekiplerin çalışması sonucu gaz sızıntısı giderildi.

Kazaya neden olan otomobil, çekiciyle bulunduğu yerden kaldırıldı.

Otomobilin kendiliğinden hareket ederek yolda ilerlediği anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde otomobili durdurmak için arkasından birkaç kişinin koştuğu görülüyor.

Kaynak: AA

Trafik Kazaları, Gaziosmanpaşa, Acil Durum, Güvenlik, 3. Sayfa, İtfaiye, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Otomobil Doğal Gaz Kutusuna Çarptı - Son Dakika

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