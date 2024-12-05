Bursa'nın Osmangazi ilçesinde fidanlığa devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Erhan A. idaresindeki 54 H 4208 plakalı otomobil, Yunuseli Mahallesi Kanalboyu Caddesi'nde yolun yaklaşık 2 metre aşağısındaki fidanlığa devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Otomobilden yaralı çıkarılan iki kişi, Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Otomobil Fidanlığa Devrildi: 2 Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?