Otomobil Hırsızlığı: 1 Tutuklama

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde otomobil çaldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 26 Mart'ta Narlıca Mahallesi'nde bir otomobilin çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Kimliği belirlenen şüpheliler Y.A. ve H.S. polis ekiplerince gözaltına alındı, bulunan araç da sahibine teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Y.A. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, H.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.