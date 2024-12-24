Otomobil ile Kalabalığa Saldırıya İki Yıl Ertelemeli İdam

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CHANGSHA, 24 Aralık (Xinhua) -- Çin'in orta kesiminde yer alan Hunan eyaletinin Changde şehrinde otomobilini kalabalığın üzerine süren bir kişi, kamu güvenliğini ciddi şekilde tehlikeye atma gerekçesiyle iki yıl ertelemeli idam cezasına çarptırıldı.

19 Kasım günü sabah saat 7.37 sularında Changde'nin Dingcheng bölgesinde otomobiliyle kalabalığın arasına dalan Huang Wen, araç durduktan sonra arabadan inerek insanlara saldırmaya devam ederek 18'i öğrenci olmak üzere 30 kişinin yaralanmasına neden olmuştu.

Changde Orta Halk Mahkemesi, Huang'ın suçu yatırım kayıpları ve ailevi çatışmaların bir sonucu olarak işlediğini ve kişisel hayal kırıklıkları karşısında öfkesini çıkarmak amacıyla hareket ettiğini tespit etti.

Huang ayrıca pazartesi günü açıklanan karara göre ömür boyu siyasi haklarından mahrum bırakıldı.