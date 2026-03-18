Otomobil İznik Gölü\'ne Uçtu: Sürücü Yaralı

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde sürücünün kontrolünden çıkan otomobil, İznik Gölü'ne uçtu. Kazada sürücü yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde İznik Gölü Gölyaka sahili yakınlarında meydana geldi. H.U. (42) idaresindeki 16 RBK 88 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu göle düştü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sudan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edilen yaralı sürücü, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Göl içerisindeki otomobilin çıkarılması için çalışma sürdürülürken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.