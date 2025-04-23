Otomobil, park halindeki 3 araca çarpıp devrildi: 2 ölü, 1 yaralı (2)
Şanlıurfa'da 2 kişinin öldüğü, 1 kişinin ise yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Abdülsamet Şeyhanlıoğlu'nun kontrolünü yitirdiği otomobilin park halindeki araçlara çarparak devrildiği görüldü. Kazayla birlikte ortalığı toz bulutu kaplarken, çevredekiler kısa süreli panik yaşıyor.
Haber: Ali LEYLAK-Kamera: -ŞANLIURFA - DHA)
Son Dakika › Güncel › Otomobil kazası: 2 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?