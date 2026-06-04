Otomobil Kazası: Sürücüye Hapis İstemi - Son Dakika
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Otomobil Kazası: Sürücüye Hapis İstemi

04.06.2026 11:21
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Talas'ta motosiklet kazasında Yaren Mercan'ın ölümüyle ilgili sürücüye 2-9 yıl hapis istemi.

Kayseri'nin merkez Talas ilçesinde otomobiliyle çarptığı motosikletteki Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi 4'üncü sınıf öğrencisi Yaren Mercan'ın ölümüne neden olan sürücü hakkında, "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 yıl 8 aydan 9 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame, Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, kamera kayıtları, bilirkişi ve otopsi raporu ile sanık Kadir E'nin (42) ifadelerine yer verildi.

Kamera kayıtları ve kaza tespit tutanağında sanığın aracıyla Karayolları Trafik Kanunu'nun çok sayıda maddesini ihlal ettiği vurgulanan iddianamede, Yaren'in ise herhangi bir kural ihlalinin olmadığı belirtildi.

Kazanın yaşandığı gece, Kadir E'nin alkol aldıktan sonra aracıyla olay yerine geldiği kaydedilen iddianamede, şu değerlendirme yapıldı:

"Şüpheli Kadir E'nin önünde seyir halinde olan Yaren Mercan'ın idaresindeki motosiklet ile güvenli bir mesafe bırakarak olası fren tedbirinde aracın hızını, hava, yol ve trafik durumuna göre ayarlayarak seyrini sürdürmesi gerekirken, kendi yeteneklerine güvenerek 1,10 promil alkollü şekilde araç kullandığı ve öngördüğü neticeyi istememesine karşın gerekli dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranması nedeniyle önünde aynı yön ve istikamette seyir halinde olan Yaren'in kullandığı motosikleti fark edemeyerek aracının sol ön kısımlarıyla motosikletin arka kısımlarına çarpmıştır. Çarpma nedeniyle Yaren'i yaralayıp yere düşürdüğü, Yaren'in yapılan tüm tedavisine rağmen kurtarılamadığı ve alınan otopsi raporu gereği bu kaza sonucu ölmesine neden olarak üzerine atılı 'bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçunu işlediği, şüphelinin beyanı, otopsi raporu, bilirkişi raporu, kamera kayıtları, kolluk tutanağı ve soruşturma evrakından anlaşılmaktadır."

Sanık, alkol aldığını kabul etti

İddianamede ifadesine yer verilen sanık Kadir E. de kaza öncesinde iş yerinden bir arkadaşının kullandığı araçta alkol aldığını ifade etti.

Aracıyla eve giderken Sayer Caddesi üzerinde önünde plakasını hatırlamadığı beyaz renkli bir araç ilerlediğini anlatan Kadir E, şunları kaydetti:

"Ben de hemen arkasındaydım, hızım yaklaşık 40-50 kilometre arasındaydı. Önümde seyreden araç birden sağ şeride çekildi. O çekilir çekilmez benim aracımın ön kısmından çarpma sesi geldi. Hemen aracı sağa çekerek aşağı indiğimde bir motosikletin yerde olduğunu, bir kadının da yerde yattığını gördüm ve hemen yanına gittim. Kaza sonrası önümde seyreden beyaz renkli araç sahibi yanıma gelerek, 'Senin onu görme şansın yoktu, lambaları bile yanmıyordu' dedi. Zaten beyaz renkli araç önümden çekilince herhangi bir ışık görmedim, çarpar çarpmaz fren yaptım. Herhangi bir ışıklandırma olmadığı için çarpma öncesi motosikleti görmedim."

Sanığın, "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 yıl 8 aydan 9 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanması istendi.

Öte yandan, kaza anına ilişkin güvenlik kamerası görüntülerinde, Yaren'in bir dükkana uğradığı, ardından motosikletine binerek tekrar yola çıktığı ve sanık Kadir E'nin aracıyla kendisine çarptığı anlar yer alıyor.

Olay

Merkez Talas ilçesinde 20 Mart 2026'da, kullandığı motosikletle K.E. idaresindeki 38 YE 008 plakalı otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 22 yaşındaki Yaren Mercan, kaldırıldığı hastanede kurtarılamamıştı.

Gözaltına alınan sürücü tutuklanmıştı.

Kaynak: AA

Motosiklet, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Talas, Kaza, Suç, Son Dakika

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