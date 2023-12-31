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Otomobil Kazasında Hayatını Kaybeden Katip Kars'ta Toprağa Verildi - Son Dakika
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Otomobil Kazasında Hayatını Kaybeden Katip Kars'ta Toprağa Verildi

Erzurum'un Oltu ilçesinde meydana gelen otomobil kazasında hayatını kaybeden katip Tuğçe Beşeren, memleketi Kars'ta defnedildi. Kazada hayatını kaybeden 3 kişinin otopsi işlemleri tamamlandıktan sonra Beşeren'in cenazesi Kars'a getirildi. Cenaze namazı Fethiye Camisi'nde kılındıktan sonra Beşeren, Kars Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenazeye, AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın ve birçok yetkili katıldı.

Otomobil Kazasında Hayatını Kaybeden Katip Kars\'ta Toprağa Verildi
31.12.2023 - 17:27,
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Erzurum'un Oltu ilçesinde, otomobilin şarampole devrilmesi sonucu hayatını kaybeden katip Tuğçe Beşeren, memleketi Kars'ta toprağa verildi.

Arif Ö. idaresindeki 06 FT 9541 plakalı otomobil, Erzurum- Ardahan kara yolunun Güzelsu Mahallesi mevkisinde şarampole devrilmesi sonucu hayatını kaybeden 3 kişinin Erzurum'daki otopsi işlemleri tamamlandı.

Kazada hayatını kaybedenlerden Tuğçe Beşeren'in (27) cenazesi, Oltu Devlet Hastanesi morgundan alınarak memleketi Kars'a getirildi.

AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın'ın teyzesinin kızı olan Beşeren, Fethiye Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Kars Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenazeye, Milletvekili Çalkın'ın yanı sıra Kars Vali Yardımcısı Muhammed Enes Çıkrık, Kars İdare Mahkemesi Başkanı Kerim Yonisoğlu, Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar, Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu, AK Parti eski Kars Milletvekili Yunus Kılıç, AK Parti İl Başkanı Muammer Sancar, bazı il protokolü, siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Erzurum'un Oltu ilçesinde, dün otomobilin şarampole devrilmesi sonucu Kars Adliyesi İcra Müdürlüğü'nde görevli katipler Arif Ö. ile eşi Nagehan Ö. ve Tuğçe Beşeren hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA
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