Otomobil Kazılı Çukura Düştü

Sakarya'nın Karasu ilçesinde otomobilin yol çalışmasından dolayı kazılan çukura düşmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Yalı Mahallesi 164 Sokakta, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, yol üzerinde yapılan çalışmadan dolayı kazılan çukura düştü.

Çukur etrafına çekilen fileleri fark etmeyen sürücü, araçtan kendi imkanlarıyla dışarı çıktı.

Olay anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntüde, sokak üzerinde seyir halinde olan otomobilin kazılan çukura düşmesi, sürücünün otomobilden dışarı çıkması ve başını kontrol etmesi yer alıyor.