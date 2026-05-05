Otomobil Sulama Kanalına Düştü, Sürücü Kurtuldu

Aydın'ın Efeler ilçesinde sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu.
Alınan bilgiye göre, G.K. (30) idaresindeki 16 AEH 803 plakalı otomobil Çeştepe Mahallesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak sulama kanalına düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kendi imkanlarıyla otomobilden çıkan sürücü, sağlık ekipleri tarafından tedbir amaçlı Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
