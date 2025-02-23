Otomobilin aydınlatma direğine çarptığı kaza kamerada

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MERSİN'in Tarsus ilçesinde refüje ardından da aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, ilçeye bağlı Şehitler Tepesi Mahallesi Kasım Ekenler Bulvarı'nda meydana geldi. Y.Ö.'nün (19) kontrolünü yitirdiği 33 NTC 34 plakalı otomobil, önce refüje ardından da aydınlatma direğine çarptı. Ters dönen aracın sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Çevredekilerin otomobilden çıkarttığı Y.Ö., ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bu arada kaza, çevredeki bir sitenin güvenlik kamerasına yansıdı.