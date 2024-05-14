Otomobilin Çarpması Sonucu Hayatını Kaybeden Elektrikli Bisiklet Sürücüsünün Ailesi Serbest Bırakılmaya Tepki Gösterdi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Otomobilin Çarpması Sonucu Hayatını Kaybeden Elektrikli Bisiklet Sürücüsünün Ailesi Serbest Bırakılmaya Tepki Gösterdi

Otomobilin Çarpması Sonucu Hayatını Kaybeden Elektrikli Bisiklet Sürücüsünün Ailesi Serbest Bırakılmaya Tepki Gösterdi

Osmaniye'de otomobilin çarpması sonucu doğum gününde hayatını kaybeden elektrikli bisiklet sürücüsü Tuğçe Nur Akıncı'nın ailesi, sürücünün adli kontrolle serbest bırakılmasına tepki gösterdi. Baba Sinan Akıncı, kızının kırmızı ışıkta beklerken arkasından gelen otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybettiğini anlattı. Gözaltına alınan sürücü H.K'nin serbest bırakılmasına tepki gösteren baba Akıncı, adaletin yerini bulmasını istedi. Ailenin avukatı ise tam kusurlu olduğu tespit edilen sürücünün gereken cezayı alması için hukuki yollara başvuracaklarını belirtti.

14.05.2024 15:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Osmaniye'de otomobilin çarpması sonucu doğum gününde hayatını kaybeden elektrikli bisiklet sürücüsü 22 yaşındaki Tuğçe Nur Akıncı'nın ailesi, sürücünün adli kontrolle serbest bırakılmasına tepki gösterdi.

Baba Sinan Akıncı, gazetecilere, özel bir sağlık kabininde hemşire olarak çalışan kızının, 29 Nisan'da elektrikli bisikletiyle kırmızı ışıkta beklediği sırada arkasından gelen otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybettiğini anlattı.

Gözaltına alınan sürücü H.K'nin sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe serbest bırakıldığını belirten baba Akıncı, şunları aktardı:

"Kızımın öldüğüne hala inanamıyorum. Ben kafamı bile içeri koyamıyorum. Dışarı çıkıyorum, acaba kızım geri gelir mi diye kapıya bakıyorum. Mezarlığa gidiyorum, gece gidiyorum diye çocuklar beni içeriye kilitliyor. İçim yanıyor. Bu adam serbest bırakıldı, ben bu adamın tutuklanmasını rica ediyorum."

Anne Tevhide Akıncı da davadan vazgeçmeyeceklerini belirterek, "Benim çocuğumun suçu, günahı yok. Çocuğum sabah kalktı işe gitti, ölüm haberi geldi. Ben bu adamın tutuklamasını istiyorum. Ben davamdan vazgeçmiyorum." dedi.

Ailenin avukatı Taner Kanarığ ise raporlarda tam kusurlu olduğu tespit edilen sürücünün gereken cezayı alması için her türlü hukuki yola başvuracaklarını kaydetti.

Öte yandan Güney Çevre Yolu'nda 29 Nisan'da, 22 yaşındaki Tuğçe Nur Akıncı'nın hayatını kaybettiği kaza, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca kaydedildi.

Görüntülerde, H.K'nin kullandığı otomobilin, trafik ışıklarında bekleyen Tuğçe Nur Akıncı'nın kullandığı elektrikli bisiklete çarpması yer alıyor.

Kayıtlarda, otomobilin çarpması sonucu elektrikli bisikletin parçalandığı ve Akıncı'nın sürüklendiği görülüyor.

Kaynak: AA

Osmaniye, Baba, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Otomobilin Çarpması Sonucu Hayatını Kaybeden Elektrikli Bisiklet Sürücüsünün Ailesi Serbest Bırakılmaya Tepki Gösterdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:17 Erdoğan, Togg’un yeni modeli T10F’yi inceledi Gelecek sene yollarda olacak Erdoğan, Togg'un yeni modeli T10F'yi inceledi! Gelecek sene yollarda olacak
17:23 İstiklal Caddesi’nde mağazada yangın Polis bölgeyi boşaltıyor İstiklal Caddesi'nde mağazada yangın! Polis bölgeyi boşaltıyor
16:47 Saldırıya uğrayan Slovakya Başbakanı Fico korumaları tarafından makam aracına böyle götürüldü Saldırıya uğrayan Slovakya Başbakanı Fico korumaları tarafından makam aracına böyle götürüldü
16:14 Slovakya Başbakanı Robert Fico silahlı saldırıya uğradı Slovakya Başbakanı Robert Fico silahlı saldırıya uğradı
16:00 Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında 4 kamu görevlisi gözaltına alındı Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında 4 kamu görevlisi gözaltına alındı
18:27 Bir futbolcudan daha fazlası Ronaldo’nun Merih için yaptıklarına bakın Bir futbolcudan daha fazlası! Ronaldo'nun Merih için yaptıklarına bakın
17:41 Nicolo Zaniolo, 2024 Avrupa Şampiyonası’nda forma giyemeyecek Nicolo Zaniolo, 2024 Avrupa Şampiyonası'nda forma giyemeyecek
17:27 Emniyet Genel Müdürlüğü: ’Yasa dışı dinleme iddiaları asılsızdır’ Emniyet Genel Müdürlüğü: 'Yasa dışı dinleme iddiaları asılsızdır'
17:00 Beşiktaşlılar çok kızacak Cenk Tosun, ezeli rakibe gidiyor Beşiktaşlılar çok kızacak! Cenk Tosun, ezeli rakibe gidiyor
16:34 İYİ Parti Milletvekili Bilal Bilici partisinden istifa etti İYİ Parti Milletvekili Bilal Bilici partisinden istifa etti
15:57 Erkek arkadaşını öldüren genç kadına 15 yıl hapis cezası Erkek arkadaşını öldüren genç kadına 15 yıl hapis cezası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2024 18:50:08. #1.12#
SON DAKİKA: Otomobilin Çarpması Sonucu Hayatını Kaybeden Elektrikli Bisiklet Sürücüsünün Ailesi Serbest Bırakılmaya Tepki Gösterdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement