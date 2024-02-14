Dinar'da Otomobilin Çarptığı Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Dinar'da Otomobilin Çarptığı Kişi Hayatını Kaybetti

Dinar\'da Otomobilin Çarptığı Kişi Hayatını Kaybetti

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, Y.K. idaresindeki otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan A.K'ye çarptı. Kazada A.K. hayatını kaybederken, sürücü Y.K. hafif şekilde yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

14.02.2024 12:39  Güncelleme: 12:40
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Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde otomobilin çarptığı kişi, hayatını kaybetti.

Y.K. idaresindeki 06 DUS 61 plakalı otomobil, Çağlayan köyü mevkisinde yaya olarak yolun karşısına geçmeye çalışan A.K'ye (79) çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

A.K. kaza yerinde yaşamını yitirdi, sürücü Y.K. hafif şekilde yaralandı.

Kaynak: AA

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