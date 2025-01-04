Otomobilin Çarptığı Köpek Hayatını Kaybetti, Sürücü Yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Otomobilin Çarptığı Köpek Hayatını Kaybetti, Sürücü Yaralandı

Otomobilin Çarptığı Köpek Hayatını Kaybetti, Sürücü Yaralandı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, bir otomobilin çarptığı köpek öldü. Sürücü, kaza sonrası araçta sıkıştı ve hastaneye kaldırıldı. Olayda köpek hayatını kaybederken, aracın kontrolü kaybedildi.

04.01.2025 09:48  Güncelleme: 09:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde otomobilin çarptığı köpek ölürken, araçta sıkışan sürücü ise yaralandı.

Olay, saat 06.00 sıralarında Yeni Mahalle D-400 yolunun Hacı Musa Çayı üzerindeki köprüde meydana geldi. Anamur'dan Gazipaşa istikametine seyir halinde olan Menderes Adnan D. idaresindeki 07 KAL 46 plakalı otomobil, önüne çıkan köpeğe çarptı. Kontrolden çıkan otomobil köprüdeki korkuluklara çarpıp savrularak yaklaşık 15 metre sürüklendikten sonra durabildi. Otomobil sürücüsü Menderes Adnan D. otomobilde sıkıştı. Çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine Antalya Büyükşehir Belediye'sine bağlı Gazipaşa İtfaiye Birimi, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri sıkışan yaralı sürücüyü kurtardı. Sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahalesini olay yerinde yaptı. Ambulansa alınan yaralı götürüldüğü Gazipaşa Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Hurdaya dönen otomobil olay yerinden çekici yardımıyla kaldırıldı. Kısa süreliğine kapanan yol ise ekiplerin çalışmasıyla açıldı. Diğer yandan otomobilin çarptığı köpeğin ise hayatını kaybettiği belirlendi. Köpek ekipler tarafından bölgeden kaldırıldı.

HABER- KAMERA: Yücel BULUT

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Hayvanlar, Otomobil, Gazipaşa, Antalya, 3-sayfa, Güncel, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Otomobilin Çarptığı Köpek Hayatını Kaybetti, Sürücü Yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:24 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Ocak ayı içerisinde en düşük emekli maaşı konusunda çalışma yapacağız Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Ocak ayı içerisinde en düşük emekli maaşı konusunda çalışma yapacağız
10:46 Cemil Tugay’dan eylemdeki taşeron işçilere tehdit: O firmada da çalıştırmam sizi Cemil Tugay'dan eylemdeki taşeron işçilere tehdit: O firmada da çalıştırmam sizi
10:41 Teröristbaşı Öcalan, PKK’ya ne zaman silah bırakma çağrısı yapacak Ahmet Türk’ten açıklama Teröristbaşı Öcalan, PKK'ya ne zaman silah bırakma çağrısı yapacak? Ahmet Türk'ten açıklama
09:48 ’’Tuğçe Tayfur cenazeye katılmayacak’’ iddiası ''Tuğçe Tayfur cenazeye katılmayacak'' iddiası
09:17 Canan Karatay meslekten men talebiyle hakim karşısına çıkacak Canan Karatay meslekten men talebiyle hakim karşısına çıkacak
14:27 Kızgın boğa, yolun karşısına geçmek isteyen kadını boynuzlayarak öldürdü Kızgın boğa, yolun karşısına geçmek isteyen kadını boynuzlayarak öldürdü
14:25 Sigara ve alkole ÖTV zammı Sigara ve alkole ÖTV zammı
14:25 Ferdi Tayfur, Ata Demirer’e hakkını helal etmeden öldü Ferdi Tayfur, Ata Demirer'e hakkını helal etmeden öldü
14:11 17 yıl sonra karşılaşacak takımların maçı şifresiz kanalda 17 yıl sonra karşılaşacak takımların maçı şifresiz kanalda
14:09 Toki’nin taksit tutarları değişti Toki'nin taksit tutarları değişti
14:06 Eşine sürpriz yapmak için eve erken gelen asker, eşini başka bir adamla yakaladı Eşine sürpriz yapmak için eve erken gelen asker, eşini başka bir adamla yakaladı
14:05 Alman ve Fransız bakanlardan Şam çıkarması Alman ve Fransız bakanlardan Şam çıkarması
13:48 Zeynep Tokuş’un çocukları boyunu geçti: Gören kardeşi sanıyor Zeynep Tokuş'un çocukları boyunu geçti: Gören kardeşi sanıyor
13:37 Pazarcıların kavgasında hayatını hiçe sayan kadın, silahın önüne atladı Pazarcıların kavgasında hayatını hiçe sayan kadın, silahın önüne atladı
13:17 Ahmet Türk, Bahçeli ziyareti sonrası ilk kez konuştu Ahmet Türk, Bahçeli ziyareti sonrası ilk kez konuştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2025 11:33:39. #1.11#
SON DAKİKA: Otomobilin Çarptığı Köpek Hayatını Kaybetti, Sürücü Yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.