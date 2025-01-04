Otomobilin Çarptığı Köpek Hayatını Kaybetti, Sürücü Yaralandı

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ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde otomobilin çarptığı köpek ölürken, araçta sıkışan sürücü ise yaralandı.

Olay, saat 06.00 sıralarında Yeni Mahalle D-400 yolunun Hacı Musa Çayı üzerindeki köprüde meydana geldi. Anamur'dan Gazipaşa istikametine seyir halinde olan Menderes Adnan D. idaresindeki 07 KAL 46 plakalı otomobil, önüne çıkan köpeğe çarptı. Kontrolden çıkan otomobil köprüdeki korkuluklara çarpıp savrularak yaklaşık 15 metre sürüklendikten sonra durabildi. Otomobil sürücüsü Menderes Adnan D. otomobilde sıkıştı. Çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine Antalya Büyükşehir Belediye'sine bağlı Gazipaşa İtfaiye Birimi, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri sıkışan yaralı sürücüyü kurtardı. Sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahalesini olay yerinde yaptı. Ambulansa alınan yaralı götürüldüğü Gazipaşa Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Hurdaya dönen otomobil olay yerinden çekici yardımıyla kaldırıldı. Kısa süreliğine kapanan yol ise ekiplerin çalışmasıyla açıldı. Diğer yandan otomobilin çarptığı köpeğin ise hayatını kaybettiği belirlendi. Köpek ekipler tarafından bölgeden kaldırıldı.

HABER- KAMERA: Yücel BULUT