Otomobilin Çarptığı Servis Minibüsü Devrildi: 7 Yaralı

ESKİŞEHİR'in Odunpazarı ilçesinde otomobilin çarptığı işçi servis minibüsünün devrildiği kazada 7 kişi yaralandı.

Kaza, Vadişehir Mahallesi Adalet Mahallesi Caddesi'nde meydana geldi. Hakan Şıkalan'ın kullandığı 26 ACT 952 plakalı otomobil, Seher Durusu yönetimindeki 26 S 1207 plakalı işçileri taşıyan servis minibüsüne çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle kontrolden çıkan servis minibüsü devrildi. Kazada servis minibüsü şoförü Seher Durusu ile araçta bulunan Aylin Ülker, Gülşen Talay, Ayşe Bayrak ile otomobilde bulunan sürücü Hakan Şıkalan, Çiğdem Şıkalan ve Hasan Kerem Şıkalan yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.