Otomobilin Çarptığı Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti

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ORDU'nun Altınordu ilçesinde ekmek almaya giderken otomobilin çarptığı Mehmet Tepe (69), hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam Şirinevler Mahallesi Ata Sanayi yolunda meydana geldi. Otomobilini yol kenarına park ettikten sonra karşı yöndeki fırından ekmek almak için yolun karşısına geçmek isteyen Mehmet Tepe'ye, K.K. idaresindeki 34 KOK 854 otomobil çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Tepe, doktorların tüm çabasına karşın hayatını kaybetti. Kazanın ardından sürücü K.K. gözaltına alındı.

Soruşturmanın sürdüğü belirtildi.