Ulukışla\'da Otomobilin Çarptığı Yaya Hayatını Kaybetti

Şuhut'ta İmece Usulüyle 3 Bin Kişilik İftar Programı Gerçekleştirildi

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde imece usulü ile yapılan 3 bin kişilik iftar programı belediye bütçesinden tek kuruş alınmadan gerçekleştirildi. Hayırseverler ve vatandaşlar topladıkları para ile iki büyükbaş hayvan alıp 3 bin kişiye yetecek kadar yemek yaptırarak iftar programını düzenledi. Program, Kadir Gecesi'nde geleneksel hale getirilerek gelecek yıllarda da yapılması planlanıyor.