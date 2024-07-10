Otomobilin motoruna giren inatçı kedi otoparkta araçtan araca koştu - Son Dakika
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Otomobilin motoruna giren inatçı kedi otoparkta araçtan araca koştu

Bolu'da özel bir otoparkta park halindeki bir otomobilin motor kısmına giren inatçı kedi, itfaiye ekiplerini uzun süre uğraştırdı. Kedi, araçtan çıktıktan sonra başka bir araca kaçtı. İtfaiye ekipleri tarafından yakalanan kedi, bakım evine götürüldü.

10.07.2024 23:29
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Otomobilin motoruna giren inatçı kedi otoparkta araçtan araca koştu

BOLU - Bolu'da özel otoparkta otomobilin motor kısmına giren inatçı kedi dakikalarca itfaiye ekiplerini uğraştırdı. Bir araçtan çıkan kedi başka bir araca koştu.

Olay, saat 22.00 sıralarında Karaçayır Mahallesi'nde bulunan özel otoparkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halindeki bir otomobilin motor kısmına giren kedi, araç sahibinin çabalarına rağmen bulunduğu yerden çıkmadı. Otomobilinin motoruna kedi girmesinden dolayı aracını hareket ettiremeyen araç sahibi itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından motor kısmına giren kedi, hava verilerek çıkarılmak istendi. İnatçı kedi bulunduğu yerden çıkmadı. Ekipler tarafından defalarca verilen hava neticesinde kedi motor kısmından çıkarak aracın lastiğine girdi. İtfaiye ekiplerini uğraştıran kedi, itfaiye personelinin yakalamasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. İtfaiyenin elinden kaçan yavru kedi, başka bir aracın lastiğine girmeye çalıştı. Kediyi son anda yakalayan itfaiye ekipleri, kutu içerisine koyarak kediyi bakım evine götürdü.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Otomobilin motoruna giren inatçı kedi otoparkta araçtan araca koştu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Otomobilin motoruna giren inatçı kedi otoparkta araçtan araca koştu - Son Dakika
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