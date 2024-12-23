Otomobille Yol Kapama Kavgasında Cinayet

Güncel

ŞİŞLİ'de otomobille yol kapatma kavgasında Eyüp Yandık'ı(24) bıçaklayarak öldüren Z.K.(18) ve yanında bulunan 2 şüpheli polis tarafından yakalandı. Şüphelilerin cinayeti işledikten sonra kaçtıkları anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Olay, Şişli Feriköy Mahallesinde 22 Aralık Pazar gecesi saat 00.30 sıralarında meydana geldi. Otomobiliyle sokaktan geçmek isteyen Eyüp Yandık, yolu kapatan başka bir otomobildeki şüphelilerle tartışmaya başladı. Kısa sürede tartışmadan kavgaya dönüşen olay sırasında, yakındaki restoranda bulunduğu öğrenilen şüpheli Z.K. dışarı çıkarak Eyüp Yandık'ı bıçaklayarak öldürdü. Şüpheli olayın ardından yanında bulunan kişilerle kaçtı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından başlatılan çalışmada şüpheliler kısa sürede gözaltına alındı. 3 şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.