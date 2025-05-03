TUTUKLANDI
Konya'nın Ereğli ilçesinde 4 otomobili yakan Yaşar Alp E.'nin (26), araçların camını kırıp, kolonya dökerek ateşe verdiği belirlendi. Psikiyatrik rahatsızlığına ilişkin raporunun olduğu öğrenilen Yaşar Alp E., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Otomobilleri Yakan Şahıs Tutuklandı - Son Dakika
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