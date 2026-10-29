Otomotiv ihracatının 2027'de 45,5 milyar dolara çıkarak rekor kırması hedefleniyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Otomotiv ihracatının 2027'de 45,5 milyar dolara çıkarak rekor kırması hedefleniyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2027 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı, otomotiv ihracatının 2027'de 45,5 milyar dolarla yeni bir rekora ulaşmasını öngörüyor. Yeşil ve dijital dönüşüme uyumla katma değeri ve markalaşmayı artıracak sektörün, uluslararası piyasalardaki payını yükseltmesi amaçlanıyor.

Türkiye otomotiv sektörü uluslararası piyasalardan aldığı payı yükseltmeye odaklanırken gelecek yıl 45,5 milyar dolar ile ihracatta yeni bir rekora ulaşmayı hedefliyor.

AA muhabirinin, 2027 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'ndan yaptığı derlemeye göre gelişen küresel mobilite vizyonu çerçevesinde otomotiv sektöründe yeşil ve dijital dönüşüm sürecine uyum sağlanması hedefleniyor. Böylece, tasarımdan üretime tüm aşamalarda yerli tedarik ve teknolojik gelişmenin gerçekleştirilmesi öngörülüyor.

Otomotiv sektöründe katma değerin artırılması ve markalaşmanın sağlanmasıyla sektörün uluslararası piyasalardan aldığı payın yükseltilmesi amaçlanıyor.

Bunun için Mobilite Araç ve Teknolojileri Yol Haritası kapsamındaki eylem ve kritik projelerde kaydedilen gerçekleşmeler ile nicel hedeflere ulaşma düzeyleri izlenecek ve eylem setinde gerekli güncellemeler yapılarak izleme ve değerlendirme faaliyetleri sürdürülecek.

Otonom sürüş fonksiyonlarının güvenilirlik, tepki süresi ve operasyonel kararlılık açısından olgunlaştırılması çalışmaları yürütülecek. Kamera ve lidar sensör verilerinin düşük gecikmeli aktarımına yönelik çalışmalar gerçekleştirilecek.

Gözler hidrojen yakıtlı teknolojilerde

Hidrojen Temelli Karbon-Nötr İçten Yanmalı Motor Geliştirilmesi Projesi kapsamında jeneratör fazındaki çalışmalara devam edilecek. Hidrojen treni geliştirilmesine yönelik çalışmalar sürdürülecek.

Hidrojen yakıt hücresi ve bileşen teknolojilerinin geliştirilmesine yönelik üç adet yakıt hücresi testi devam edecek. Elektrikli araçların doğru akım (DC) ve alternatif akım (AC) ile şarj esnasında istasyonların performans testlerini gerçekleştirecek doğrulama cihazlarının tüm şarj istasyonu tiplerinde denenmesi ve ülkenin AC ve DC şarj istasyonu kabiliyetlerine uygun muayene kriterlerinin belirlenerek raporlanması gerçekleştirilecek.

Şarj istasyonu yatırımları desteklenecek

Tüm araç gruplarını kapsayacak şekilde şarj altyapısı kurulumu için yol haritası belirlenecek ve devlet yardımları oluşturulacak. Şarj istasyonu yatırımı yapacak firmalar desteklenecek, şebeke yaygınlığı artırılacak.

Batarya, algılayıcı, elektronik kontrol üniteleri, elektronik gösterge, elektrikli motor sistemleri ve otomotiv yazılımı gibi alanlarda teknoloji ve üretim kabiliyetlerinin geliştirilmesi hedefiyle AB destekli SAFELOOP ve STREAMS projeleri kapsamında çalışmalar yürütülecek.

Müfredatın ve eğitim yöntemlerinin bugünün teknolojik gerekliliklerine uygun şekilde güncellenmesi sağlanacak. Özel sektörün ülke rekabetçiliğine destek olacak şekilde yürüteceği programlar desteklenecek. Bu hedef kapsamında, eğitim teknolojileri alanında projeleri olan girişimcilere çeşitli program ve etkinliklerle destek verilecek.

Bu doğrultuda yıl sonunda??????? 129 olarak gerçekleşmesi beklenen otomotiv üretim endeksinin, gelecek yıl 131'e yükselmesi öngörülüyor.

İhracatta rekor beklentisi

Türkiye'de otomotiv ihracatının yükseltilip ithalatının da düşürülmesi hedefler arasında bulunuyor. Yıl sonunda??????? sektörde 41,6 milyar dolarlık ihracat hedeflenirken 2027'de bunun 45,5 milyar dolara ulaştırılması planlanıyor. Böylece, son yıllarda rekor ihracatlara imza atan sektörün gelecek yıl çıtayı daha yükseğe taşıması öngörülüyor.

Otomotivde dışa bağımlılığın azaltılması için de çalışmalar sürüyor. Söz konusu çalışmalarla otomotiv ithalatının bu yıl sonunda 37,7 milyar dolar olması, gelecek yıl 39,5 milyar doları aşmaması hedefleniyor.

Öte yandan otomotivin imalat sanayisi ihracatı içindeki payının da 2027'de yüzde 16,5'i bulması bekleniyor.

Kaynak: AA
Dijital DönüşümOtomobilEkonomiGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mansur Yavaş-Murat Kurum görüşmesine Özgür Özel’den yorum Mansur Yavaş-Murat Kurum görüşmesine Özgür Özel'den yorum
Yeşilçam’ın cesur yıldızı Arzu Okay’ın son hali şaşırttı Yeşilçam'ın cesur yıldızı Arzu Okay'ın son hali şaşırttı
İsrail’de seçim sonrası ortalık karıştı Sokağa inenlerin 2 isteği var İsrail'de seçim sonrası ortalık karıştı! Sokağa inenlerin 2 isteği var
ABD’ye büyük darbe Türkiye dahil 130 ülke tasarıyı kabul etti ABD'ye büyük darbe! Türkiye dahil 130 ülke tasarıyı kabul etti
Duş alırken pencereden uzatılan telefonu gördü Sonrası daha da korkunç Duş alırken pencereden uzatılan telefonu gördü! Sonrası daha da korkunç
Canlı yayında Özgür Özel’i küplere bindiren soru: Kendimi yakacağım Canlı yayında Özgür Özel'i küplere bindiren soru: Kendimi yakacağım
11:16
Cumhuriyetimiz 103 yaşında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkânı Anıtkabir’de
Cumhuriyetimiz 103 yaşında! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkânı Anıtkabir'de
11:15
Ne Montella ne Kocaman ne Avcı İşte Aziz Yıldırım’ın en çok istediği hoca
Ne Montella ne Kocaman ne Avcı! İşte Aziz Yıldırım'ın en çok istediği hoca
10:54
Dünya devi ne hallere düştü 28 dakikada içlerinden geçtiler
Dünya devi ne hallere düştü! 28 dakikada içlerinden geçtiler
10:29
Sarıgül hakkında ağır iddia Temizlik görevlisini ilişkiye zorlayıp izlemiş
Sarıgül hakkında ağır iddia! Temizlik görevlisini ilişkiye zorlayıp izlemiş
09:51
Aykut Kocaman’dan Fenerbahçe’ye tek şart: O giderse gelirim
Aykut Kocaman'dan Fenerbahçe'ye tek şart: O giderse gelirim
09:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 29 Ekim mesajı: Bu asra Türk milleti mührünü vuracak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 29 Ekim mesajı: Bu asra Türk milleti mührünü vuracak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.10.2026 11:32:02. #.0.2#
SON DAKİKA: Otomotiv ihracatının 2027'de 45,5 milyar dolara çıkarak rekor kırması hedefleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android