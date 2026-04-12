Otonom Sürüş Abonelikleri Tüketicileri Zorluyor

12.04.2026 21:29
Tesla ve diğer otomobil üreticileri, otonom sürüş ve sürücü asistanı özelliklerini aylık abonelikler üzerinden sunmaya başlıyor. Tüketiciler, bu durumun araç sahipliğini zora soktuğuna dikkat çekiyor.

Tesla ve diğer otomobil üreticileri, otonom sürüş ve sürücü asistanı özellikleri için aylık abonelik sistemlerini hızla yaygınlaştırıyor. Tesla, Tam Otonom Sürüş (FSD) yazılımı için aylık 99 dolar talep ederken, standart donanımlı araçlarda şerit takip asistanı gibi özellikleri bu pakete kilitledi. Sadece Tesla değil, Rivian ve Lucid gibi markalar da benzer abonelik modellerini piyasaya sürüyor, fiyatlar 49 ila 99 dolar arasında değişiyor.

Tüketiciler, yüksek araç fiyatlarına ek olarak sürekli abonelik ücretleri ödemekten şikayetçi. JD Power yetkilisi Kathleen Rizk, araç sahiplerinin kendilerinden sürekli para sızdırılıyormuş gibi hissettiğini belirtiyor. BMW'nin ısıtmalı koltuklar için abonelik denemesi büyük tepki topladı. General Motors ve Ford gibi markalar da Super Cruise ve BlueCruise sistemleri için aylık ücretler talep ediyor, GM'nin 2025'te 400 milyon dolar gelir beklediği ifade ediliyor.

Consumer Reports yetkilisi Jake Fisher, donanım özelliklerin yazılıma kaydırılmasını sinsi bir hamle olarak değerlendiriyor. Tesla CEO'su Elon Musk, FSD abonelik fiyatlarının artacağını ve sistemin gelişmesiyle büyük değer sıçraması yaşanacağını iddia ediyor. Ancak, sektördeki bu değişim, araç sahipliği kavramını dönüştürerek tüketici alışkanlıklarını zorluyor.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Teknoloji, Otomobil, Finans, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
