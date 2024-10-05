Otopark Kavgası Güvenlik Kamerasında - Son Dakika
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Otopark Kavgası Güvenlik Kamerasında

Otopark Kavgası Güvenlik Kamerasında

Kağıthane'de bir cam firmasının otoparkında park yüzünden çıkan kavga güvenlik kameralarına yansıdı.

05.10.2024 11:59
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Kağıthane'de bir cam firmasının otoparkına aracını park etmek isteyen kişi ile iş yeri çalışanı arasında kavga çıktı. Tekme ve tokatların atıldığı kavga güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, dün saat 11.00 sıralarında Yahya Kemal Mahallesi'ndeki bir cam firmasının otoparkında meydan geldi. Sabah saatlerinde firmanın otoparkına giren M.Ş., aracını park etmek istedi. Ancak o sırada iş yerinde olan Yakup isimli kişi, M.Ş.'ye otopark alanının özel mülk olduğunu ve park etmemesini söyledi. Bu yüzden M.Ş. ile Yakup isimli kişi arasında tartışma çıktı.

ÖZEL MÜLKE PARK ETME KAVGASI

Tartışmanın büyümesi üzerine M.Ş. ile Yakup isimli kişi birbirine girdi. Yakup, M.Ş.'yi tekme ve tokatla darbederken çevredekilerin araya girmesiyle taraflar uzaklaştırıldı. Olay anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

Kaynak: DHA

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