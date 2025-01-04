Otopark Kavgasında 1 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Otopark Kavgasında 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde komşular arasında çıkan otopark kavgasında tabancayla yaralanan Emre Öztürk (34) hayatını kaybetti. Ağabeyi Muhammet Öztürk'ün tedavisi sürerken, kaçan şüphelinin yakalama çalışmaları devam ediyor.

04.01.2025 10:59
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1) OTOPARK KAVGASINDA YARALANAN KARDEŞLERDEN 1'İ ÖLDÜ

KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde komşular arasında çıkan otopark kavgasında tabancayla vurularak ağır yaralanan Emre Öztürk (34) hayatını kaybederken, ağabeyi Muhammet Öztürk'ün (35) tedavisi sürüyor. Olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

Olay, saat 01.30 sıralarında İnönü Mahallesi 143/1 Sokak'ta meydana geldi. Emre Öztürk ve yanındaki ağabeyi Muhammet Öztürk, evlerinin önünde yer bulamadıkları için otomobili sokağın karşına park etmek istedi. Bu sırada sokağın karşısındaki apartmanda oturan ve ismi öğrenilemeyen kişi, 2 kardeşe oraya park etmemelerini söyleyince taraflar arasında kavga çıktı. Emre Öztürk ve Muhammet Öztürk, komşuları tarafından tabancayla açılan ateşle yaralandı. Emre Öztürk kullandığı otomobil ile kaçmaya çalışsa da aynı sokakta park halindeki 61 LD 367 plakalı kamyonete çarptı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan kardeşleri hastaneye kaldırdı. Şüpheli ise olayın ardından kaçtı.

Gebze'deki özel bir hastanede tedaviye alınan Emre Öztürk, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak sabah karşı yaşamını yitirdi. Gebze Fatih Devlet Hastanesi'nde tedavisi süren Muhammet Öztürk'ün ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polisin, olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için başlattığı çalışma sürüyor.

Kaynak: DHA

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