Otoyolda Canlı Hayvan Nakil Aracında Yangın - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Otoyolda Canlı Hayvan Nakil Aracında Yangın

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nda canlı hayvan nakil aracı yangın çıkardı, itfaiye müdahale etti.

Gebze-Orhangazi- İzmir Otoyolu'nun Gemlik mevkisinde seyir halindeyken yangın çıkan canlı hayvan nakil aracı itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

İstanbul'dan Bursa istikametine seyreden B.H. idaresindeki canlı hayvan nakil aracının sağ tarafındaki lastiklerden henüz belirlenemeyen nedenle duman yükselmeye başladı.

Durumu fark eden sürücü, aracı otoyol kenarında durdurarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı Gemlik itfaiye grubu ekipleri sevk edildi.

Aracın yakıt deposunun da bulunduğu sağ alt bölümünden başlayan ve otoyol kenarındaki otluk alana da sıçrayan yangın, ekiplerin zamanında müdahalesiyle araca ve geniş alana yayılmadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olay nedeniyle otoyoldaki ulaşım, Otoyol Jandarması ekiplerinin kontrolünde bir süre tek şeritten sağlandı.

Kaynak: AA

Orhangazi, İtfaiye, Güncel, İzmir, Gebze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Otoyolda Canlı Hayvan Nakil Aracında Yangın - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Belçika’da salmonella alarmı: 306 kişi hastalandı, yumurtalar 8 ülkede toplatılıyor Belçika’da salmonella alarmı: 306 kişi hastalandı, yumurtalar 8 ülkede toplatılıyor
Ermenistan’da eski Cumhurbaşkanı Koçaryan ve oğlu gözaltında Ermenistan’da eski Cumhurbaşkanı Koçaryan ve oğlu gözaltında
Deodorant kutusu bomba gibi patladı, evde yangın çıktı: 3 kişi yaralandı Deodorant kutusu bomba gibi patladı, evde yangın çıktı: 3 kişi yaralandı
Birlikte can veren iki kız kardeş, aynı eve gelin gitmiş Birlikte can veren iki kız kardeş, aynı eve gelin gitmiş
Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier: Göçmene ihtiyacımız var Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier: Göçmene ihtiyacımız var
Emekli Tuğamiral Ertürk’e 6 yıla kadar hapis talebi Emekli Tuğamiral Ertürk'e 6 yıla kadar hapis talebi

16:15
Fener taraftarı Fransa sokaklarını inletti Polis etten duvar ördü
Fener taraftarı Fransa sokaklarını inletti! Polis etten duvar ördü
16:09
Piyasaların beklediği kritik veri açıklandı Altın fiyatlarında keskin düşüş
Piyasaların beklediği kritik veri açıklandı! Altın fiyatlarında keskin düşüş
15:33
Tülay Hatimoğulları’ndan barış sürecine zarar verecek sözler
Tülay Hatimoğulları'ndan barış sürecine zarar verecek sözler
15:13
15 yıllık altın birikimini bozdurdu İşte eline geçen servet
15 yıllık altın birikimini bozdurdu! İşte eline geçen servet
15:00
Süper Lig devinin başkanı çıldırdı: TFF görevden alamıyor, konuyu Cumhurbaşkanımıza arz edeceğim
Süper Lig devinin başkanı çıldırdı: TFF görevden alamıyor, konuyu Cumhurbaşkanımıza arz edeceğim
14:24
Birileri terör sorununun çözümünden rahatsız Tepki çeken provokasyon
Birileri terör sorununun çözümünden rahatsız! Tepki çeken provokasyon
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.08.2026 16:22:07. #7.12#
SON DAKİKA: Otoyolda Canlı Hayvan Nakil Aracında Yangın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement