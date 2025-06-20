Karabük'ün Ovacık ilçesinde izinsiz kazı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda izinsiz kazı yapan 2 kişi suçüstü yakalandı.
Operasyonda merdiven, 2 taş kazma, 2 bel küreği, kürek, levye, 2 kova, ip halat ve 2 eldiven ele geçirildi.
Şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Son Dakika › Güncel › Ovacık'ta İzinsiz Kazı Yapan İki Kişi Yakalandı - Son Dakika
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