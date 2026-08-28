Ovacık'ta Yayla Hayatı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ovacık'ta Yayla Hayatı

Ovacık\'ta Yayla Hayatı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ovacık'ta köylüler, yaylalarda zorlu şartlarda hayvanlarından süt ürünleri üreterek yaşamlarını sürdürüyor.

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde yaylalara çıkan köylüler, zorlu doğa şartlarında otardıkları küçükbaş hayvanlarının sütünden peynir, tereyağı ve yoğurt yaparak hem kendi ihtiyaçlarını karşılıyor hem de bu ürünleri satıp geçimlerini sağlıyor.

İlçenin Gözeler, Havuzlu ve Şahverdi köylerinde yaşayan üreticiler, her yıl yaz aylarında sürülerini Munzur ve Mercan dağlarının yüksek kesimlerine çıkarıyor.

Belirledikleri yaylalarda çadırda konaklayan köylüler, günün erken saatlerinde uyanarak küçükbaş hayvanlarını meralarda otlatmaya götürüyor.

Gün boyu sürülerinin peşinde kilometrelerce yol kateden köylüler, hayvanlarını 3 bin rakımlı dağ yamaçlarında, çayırlarda ve vadilerde otlatıyor.

Bozayı, kurt ve çakal saldırılarına karşı sürekli nöbet tutan köylüler, küçükbaş hayvanlarını günde iki kez konakladıkları bölgeye getirerek sağım yapıyor.

Köylüler, daha sonra bu sütlerle peynir, yoğurt ve tereyağı hazırlıyor.

Yayla yollarında özellikle at ve traktör kullanan köylüler, zaman zaman değişen hava koşulları ve ani yağışlar nedeniyle de zorluk çekiyor.

Genellikle ekim ayına kadar yaylalarda kalan köylüler, ürettikleri ürünlerin bir kısmını kendilerine ayırıyor kalanını da satıp geçimlerini sağlıyor.

"Köpeklerimiz olmasa yaban hayvanlarıyla mücadele etmek çok zor"

Köylülerden Perihan Çakmaz, AA muhabirine, hayvanlarını günün ilk ışıklarıyla meraya çıkardıklarını, öğle ve akşam saatlerinde de yaylaya getirdiklerini söyledi.

Sürüleri geceleri ağıllara koyduklarını ifade eden Çakmaz, "Sabah kalkıyoruz peynirle uğraşıyoruz, peynir süzüyoruz. Ondan sonra yemek yapıyoruz, çadırdaki işlerle uğraşıyoruz. Bölgede kurtlar ve ayılar çok. Bazen hayvanlarımızı takip edip saldırıyorlar. Köpeklerimiz olmasa yaban hayvanlarıyla mücadele etmek çok zor." dedi.

Hıdır Çakmaz da havaların ısınmasıyla alçaktaki yaylalardan zirvelerdeki yaylalara doğru çıktıklarını dile getirdi.

En son duraklarının Munzur Dağları'ndaki Kepır Yaylası olduğunu belirten Çakmaz, şöyle konuştu:

"Yaylaya ulaşım konusunda birkaç yıl öncesine kadar hep at kullanıyorduk. Şimdi ise yaylalara yol yapıldığından traktör kullanıyoruz. Yaylalarda özellikle akşamları kurt, bozayı ve çakal gibi yırtıcıları görmek mümkün. Yani bunlar da ister istemez bizi zorluyor. Çok dikkatli olmazsak eğer hayvanlarımızı telef edebiliyorlar."

Munzur Dağları verimli meralara ve su kaynaklarına sahip

Çakmaz, Munzur Dağları'nın verimli meralara ve su kaynaklarına sahip olduğunu belirterek, "Kepır Yaylası'nda koyunların süt verimi artıyor ve bu da peynirin kalitesini etkiliyor. Yağ oranı da yüksek oluyor ve üretilen ürünlerin lezzeti bir başka oluyor." dedi.

Behzad Celali de yaklaşık 3 yıldır Ovacık'ta çobanlık yaptığını söyledi.

Mesleğinin zorlu yanlarının olduğunu ifade eden Celali, "Hayvanları genelde gece otlatıyoruz. Kepır Yaylası'nda kurtlar ve bozayılar çok fazla var ama bizim Kangal köpeklerimiz onları kovalayıp sürüye yaklaşmalarına izin vermiyor." diye konuştu.

Kaynak: AA

Tunceli, Ovacık, Güncel, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ovacık'ta Yayla Hayatı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“İslami NATO“ genişliyor Bir ülke daha davet gitti "İslami NATO" genişliyor! Bir ülke daha davet gitti
İBB’den Eğitim Dönemi İçin Ulaşım Tedbirleri İBB'den Eğitim Dönemi İçin Ulaşım Tedbirleri
“Paranız terör örgütüne gidecek“ deyip kandırdılar "Paranız terör örgütüne gidecek" deyip kandırdılar
Yeni Parti’nin ilk otobüsü sahaya indi: Üzerindeki sözler dikkat çekti Yeni Parti'nin ilk otobüsü sahaya indi: Üzerindeki sözler dikkat çekti
Berbere bıçakla giren şahıs müşteri tarafından etkisiz hale getirildi Berbere bıçakla giren şahıs müşteri tarafından etkisiz hale getirildi
Fenerbahçe, Rashford bombasının pimini çekti Her an patlatabilirler Fenerbahçe, Rashford bombasının pimini çekti! Her an patlatabilirler

12:25
Okullarda yeni dönemin 7 altın kuralı Velilerin dert yandığı uygulama son buluyor
Okullarda yeni dönemin 7 altın kuralı! Velilerin dert yandığı uygulama son buluyor
11:40
UEFA kulüp sıralaması güncellendi İşte zirvedeki Türk takımı
UEFA kulüp sıralaması güncellendi! İşte zirvedeki Türk takımı
11:36
Nepal’den gelen bir görüntü izleyenleri dehşete düşürdü
Nepal'den gelen bir görüntü izleyenleri dehşete düşürdü
10:47
Verilen maaşa isyan eden diş hekimi, işe başladıktan 36 saat sonra istifa etti
Verilen maaşa isyan eden diş hekimi, işe başladıktan 36 saat sonra istifa etti
10:45
Aydınspor’un verdiği ilan Türkiye gündemine oturdu Yüzlerce başvuru yapıldı
Aydınspor'un verdiği ilan Türkiye gündemine oturdu! Yüzlerce başvuru yapıldı
10:27
Erhan Çelik doktor eşinin ölümüyle ilgili ilk kez konuştu: Anestezi bağımlısıydı
Erhan Çelik doktor eşinin ölümüyle ilgili ilk kez konuştu: Anestezi bağımlısıydı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.08.2026 12:48:07. #7.12#
SON DAKİKA: Ovacık'ta Yayla Hayatı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement