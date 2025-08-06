Ovacık\'ta Yıldırım Düşmesi, Besicilere Destek

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu koyunları telef olan besicilere 2 milyon 601 bin lira destek verileceği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, 216 koyunu telef olan besici Mürsel Bulut ve Mehmet Bulut'un, Çemişgezek Kaymakamı Levent Küçük ile Vali ve Belediye Başkan Vekili Şefik Aygöl'ü ziyaret ettiği belirtildi.

Açıklamada, "TARSİM poliçesi kapsamında yaklaşık 2 milyon 601 lira zarar tespit edilerek en kısa vakitte hesaplarına aktarım yapılarak vatandaşlarımızın mağduriyeti giderilmiş olacaktır. Üreticilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz." ifadesi kullanıldı.