Oxfam: İngiltere'nin İsrail'e silah satışı savaş suçlarına ortaklık riski taşıyor

Uluslararası yardım kuruluşu Oxfam, İngiltere hükümetinin İsrail'e silah satışına izin verdiği müddetçe savaş suçlarına ortak olma riski taşıdığını bildirdi.
Oxfam'dan yapılan açıklamada, "İngiltere hükümetinin İsrail'e silah satışını durdurmayı reddetme kararının devamı, hem geçmişteki Gazze saldırılarında alınan kararlarla tutarsızlık taşımakta hem de savaş suçlarının ortağı olma kapısını aralamaktadır." ifadesi yer aldı.
Açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında 33 binin üzerinde insanın hayatını kaybetmesine rağmen İngiltere Başbakanı ve Dışişleri Bakanı'nın bu ülkeye silah satışlarını durdurma çağrılarını reddettiği belirtildi.
İngiltere hükümetinin sattığı silahların kullanımı konusunda İsrail'den çeşitli garantiler aldığı hatırlatılan açıklamada, "Ancak İsrail, bu garantileri her seferinde ihlal etmiş, İngiltere hükümeti ise bu şartların uygulanmasını istemek yerine herhangi bir şart koymamayı tercih etmiştir." değerlendirmesi yapıldı.
Oxfam yetkilisi Aleema Shivji, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, İngiltere'nin İsrail'e silah satışlarına devam etmesini "yasa dışı ve ahlaka aykırı" olarak nitelendirdi.
Shivji, uluslararası insancıl hukukun ihlalinde İngiliz yapımı silahların açıkça kullanıldığını kaydederek, "Gazze halkı, daha önce görülmemiş seviyede can kaybı yaşıyor, okullar ve hastaneler kasten hedef alınıyor, açlık bir savaş silahı olarak kullanılıyor. İngiltere'nin harekete geçmesi için daha başka hangi acıları yaşamaları gerekiyor? İngiltere yedek parça dahil silah satışını hemen durdurmalı yoksa savaş suçlarının ortağı olma riskiyle karşı karşıya kalacak." ifadeleri kullanıldı.
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