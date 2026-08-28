Oy Hakkı İçin Washington'da Yürüyüş

ABD'de çok sayıda sivil toplum örgütü, ülkedeki oy kullanma hakkına ilişkin son düzenlemelere tepki için başkent Washington'da yürüyüş gerçekleştirdi.

Washington'da Beyaz Saray'ın yakınında bulunan National Mall bölgesinde yapılan gösteriye çeşitli sivil toplum örgütlerine mensup binlerce kişi katıldı.

Yürüyüşe katılanlar, ABD Yüksek Mahkemesinin nisanda verdiği ve seçim bölgelerinin yeniden çizilebilmesine imkan tanıyan kararının, ülkedeki siyahi Amerikalılar aleyhine işlediğini savunarak bu kararı protesto etti.

Kararın ardından bazı eyaletlerde yapılan seçim bölgesi düzenleme çalışmalarının ABD'li siyahi vatandaşların oy kullanma haklarını geriye götürdüğünü savunan sivil toplum temsilcileri, yaptıkları konuşmalarda, bu düzenlemelere karşı olduklarını ifade etti.

"Oy Hakkını Savun" temalı yürüyüşe, Vermont Senatörü Bernie Sanders, Virginia Valisi Abigail Spanberger ve Kongre üyesi Demokrat Alexandria Ocasio-Cortez dahil çok sayıda Demokrat katıldı.