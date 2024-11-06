Oy verme merkezlerine asılsız bomba ihbarları

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WASHINGTON, 6 Kasım (Xinhua) -- ABD başkanlık seçimlerinin ardından oy sayımı devam ederken oy kullanma merkezlerine asılsız bomba ihbarları yapıldı. ABD'li federal ve yerel yetkililerin salı günü yaptıkları açıklamada bazı salıncak eyaletlerdeki oy kullanma merkezlerine bomba ihbarlarının yapıldığı ancak bu ihbarların tamamının asılsız çıktığı belirtildi.

Yerel medyaya göre Arizona, Georgia, Michigan ve Wisconsin gibi başkanlık seçim sonucunu üzerinde belirleyici etkiye sahip olabilecek eyaletlerde bomba ihbarları alındı.

ABC News, ABD Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) açıklamasına dayandırdığı haberinde büronun ihbarlardan haberdar olduğunu ve "an itibarıyla tüm ihbarların asılsız çıktığının tespit edildiğini" ifade etti.

Bir FBI yetkilisi, Georgia'da 10'un üzerinde bomba ihbarı alındığını belirtirken, bölgede oy verme merkezlerinin tehditleri değerlendirmek zorunda kalması nedeniyle kaybedilen zamanı telafi etmek için oy verme saatlerinin uzatılmasına izin verildi. İhbarlar çoğunlukla Demokratlar'ın kalesi sayılan ilçeleri hedef aldı.

Arizona'da ise eyalet sekreteri Adrian Fontes, bomba ihbarlarının Amerikan yerlilerinin yaşadığı Navajo County'deki oy verme merkezlerine yapıldığını belirtti.

Michigan eyalet sekreterliği de eyaletteki "birkaç" oy verme merkezinde bomba ihbarı yapıldığını doğrulayarak bu ihbarların asılsız olduklarını duyurdu.

Wisconsin Seçim Komisyonu Başkanı Ann Jacobs, eyaletin başkenti Madison'daki iki oy verme merkezine sahte bomba tehditleri gönderildiğini ancak oy verme işleminin aksamadığını söyledi.