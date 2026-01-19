Tutuklu Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin: "Onurlu Bir Hayatın İçinden Koparılan 15 Ayın Hesabını Kim Verecek"

(ANKARA) - Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, tutukluluğunun ilk gününde Silivri Cezaevi'nde tanıştığı bir mimarın 15 ay iddianameyi bekledikten sonra ilk mahkemede serbest bırakıldığını belirterek, "Onurlu bir hayatın içinden koparılan o on beş ayın hesabını kim verecek? Geciken adaletin, adalet olmadığını kim haykıracak?" ifadesini kullandı.

Tutuklu Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Silivri'deki ilk günüm. Giriş işlemlerinin ardından yedi aydır dışarıya adım atamadığım koğuşumun önüne getirildim. Yanımda iki gardiyan; ellerimde eşyalarımın olduğu siyah bir çöp poşeti ve yatağım. Beş kilitli demir kapı büyük bir gürültüyle açıldı. İçerideki kadınlar her kapı sesinde dışarı dikkat kesilir, yeni birisi gelmişse, kapıya koşarlar. O gün beni karşılayanlardan biri yatağıma, diğeri çöp poşetindeki eşyalarıma sarıldı.

Uygun bir odaya yerleştirildim. 'Geçmiş olsun'lar başladı. Operasyonu televizyondan izlemişlerdi, beni tanıyorlardı. Gizlilik kararı olan dosyada mahkeme öncesi nasıl teşhir edilip peşinen yargılandığımızı anladım. 'İnanmıyoruz başkanım' dediler, 'Bu size yapılan siyasi'. Kahveler yapıldı, dertleşmeler başladı. Yatağımı alıp odaya götüren kadın, o andan itibaren kız kardeşim oldu. Mimar. Aylarca iddianame beklemiş, her SEGBİS'te tutukluluğun devamına karar verilmişti. Aylar boyunca birlikte güldük, dertleştik. Gülerken ağladık, ağlarken güldük. Yaşamanın boynumuzun borcu olduğunu biliyorduk.

15 ay iddianameyi bekledikten sonra, ilk mahkemede serbest bırakıldı. Böylece koğuşun en kıdemli ikinci kişisi olmuştum. Onurlu bir hayatın içinden koparılan o on beş ayın hesabını kim verecek? Geciken adaletin, adalet olmadığını kim haykıracak?"