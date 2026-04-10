OYAK Pazarlama, 2030 yol haritasıyla sürdürülebilir değer üretmeyi hedefliyor

10.04.2026 12:49
OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş. Genel Müdürü Yusuf Yenilmez, şirketin 2030 hedeflerinde sürdürülebilir değer üretiminin yanı sıra dijitalleşme ve iş süreçleri entegrasyonunu önceliklendirdiklerini açıkladı. Yenilmez, müşteri ve çalışan deneyimine odaklanarak insan merkezli bir yaklaşım benimsediklerini vurguladı.

OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş. Genel Müdürü Yusuf Yenilmez, şirketin 2030 yol haritasını değerlendirerek, sadece büyümeyi değil, sürdürülebilir değer üretmeyi hedeflediklerini belirtti. Yenilmez, iş modelini yeniden kurguladıklarını ve dönüşümün bir zorunluluk olduğunu vurguladı.

Yenilmez, rekabetçiliği ve liderliği sürdürmek için dijitalleşme, iş süreçleri entegrasyonu ve sürdürülebilir büyümeyi stratejik öncelikler olarak sıraladı. SAP S/4HANA altyapısını entegre ederek ve yapay zekayı süreçlere dahil ederek, operasyonları daha akıllı hale getirdiklerini ifade etti.

Turizm ve tesis yönetiminde insan merkezli bir yaklaşım benimsediklerini belirten Yenilmez, müşteri deneyimini ve güçlü yönetişimi önceliklendirdiklerini söyledi. Ayrıca, çalışan deneyiminin önemine değinerek, sürdürülebilir başarının güçlü insanlarla inşa edildiğini vurguladı.

Yenilmez, OYAK'ın hizmet bilincinin kararlarında rehber olduğunu ve bu yaklaşımın sürdürülebilir başarının anahtarı olduğunu sözlerine ekledi.

İbrahim Tatlıses’in sağlık durumuyla doktorundan ilgili yeni açıklama Ameliyat planlanıyor İbrahim Tatlıses’in sağlık durumuyla doktorundan ilgili yeni açıklama! Ameliyat planlanıyor
Meclis’te yoklama krizi Partiler birbirini suçluyor, yasayı bekleyen anneler isyanda Meclis'te yoklama krizi! Partiler birbirini suçluyor, yasayı bekleyen anneler isyanda
Trump, NATO’dan istediğini alacak gibi: Hayal kırıklığını anlıyorum Trump, NATO'dan istediğini alacak gibi: Hayal kırıklığını anlıyorum
İngiliz dergisinden Trump’ı küplere bindirecek “Kartal“ görselli analiz İngiliz dergisinden Trump'ı küplere bindirecek "Kartal" görselli analiz
Rihanna’yı bir an arkasında bıraktı Korumasıyla yaşadığı o anlar dikkat çekti Rihanna’yı bir an arkasında bıraktı! Korumasıyla yaşadığı o anlar dikkat çekti
90 milyon TL’lik yumurtayı çaldı, gidip sigara aldı Dünyanın konuştuğu hırsızlık 90 milyon TL'lik yumurtayı çaldı, gidip sigara aldı! Dünyanın konuştuğu hırsızlık

13:26
Çağrı Bey Somali’de Türk bayrağını gören sahile akın etti
Çağrı Bey Somali'de! Türk bayrağını gören sahile akın etti
13:22
Cinayetle biten yasak ilişki davasında 2 sanığa ağırlaştırılmış müebbet
Cinayetle biten yasak ilişki davasında 2 sanığa ağırlaştırılmış müebbet
13:14
İstanbul’da hava bir anda değişti, herkes arabasına koştu
İstanbul'da hava bir anda değişti, herkes arabasına koştu
12:47
Hobi bahçeleri ne olacak İşte Erdoğan’ın tartışmalı düzenleme için verdiği talimat
Hobi bahçeleri ne olacak? İşte Erdoğan'ın tartışmalı düzenleme için verdiği talimat
12:26
Arabanın altına eğilip teröristi vuran polisten mesaj var
Arabanın altına eğilip teröristi vuran polisten mesaj var
11:46
Zincir marketleri affetmediler: “Darısı tüm Türkiye’nin başına“ dedirten olay
Zincir marketleri affetmediler: "Darısı tüm Türkiye'nin başına" dedirten olay
