OYAK Pazarlama, 2030 yol haritasıyla sürdürülebilir değer üretmeyi hedefliyor

OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş. Genel Müdürü Yusuf Yenilmez, şirketin 2030 yol haritasını değerlendirerek, sadece büyümeyi değil, sürdürülebilir değer üretmeyi hedeflediklerini belirtti. Yenilmez, iş modelini yeniden kurguladıklarını ve dönüşümün bir zorunluluk olduğunu vurguladı.

Yenilmez, rekabetçiliği ve liderliği sürdürmek için dijitalleşme, iş süreçleri entegrasyonu ve sürdürülebilir büyümeyi stratejik öncelikler olarak sıraladı. SAP S/4HANA altyapısını entegre ederek ve yapay zekayı süreçlere dahil ederek, operasyonları daha akıllı hale getirdiklerini ifade etti.

Turizm ve tesis yönetiminde insan merkezli bir yaklaşım benimsediklerini belirten Yenilmez, müşteri deneyimini ve güçlü yönetişimi önceliklendirdiklerini söyledi. Ayrıca, çalışan deneyiminin önemine değinerek, sürdürülebilir başarının güçlü insanlarla inşa edildiğini vurguladı.

Yenilmez, OYAK'ın hizmet bilincinin kararlarında rehber olduğunu ve bu yaklaşımın sürdürülebilir başarının anahtarı olduğunu sözlerine ekledi.