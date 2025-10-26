Antalya'nın Manavgat ilçesinde 5 gün önce gezi teknesiyle katıldığı turda yüzmek için Oymapınar Baraj Gölü'ne girip kaybolan İrlandalı Antony Dmien Smith'in cansız bedenine ulaşıldı. Arama çalışmalarına bu sabah su altı araçlarıyla devam eden ekipler, Antony Dmien Smith'i yaklaşık 22 metre derinlikte buldu.
Jandarma Su Altı Arama Kurtarma (JAK) ekibi tarafından sudan çıkarılan Antony Dmien Smith'in cenazesi morga gönderildi. Olayla ilgili incelemenin sürdüğü belirtildi.
Son Dakika › Güncel › Barajda kaybolan İrlandalı turistin 5'inci günde cansız bedeni bulundu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?