Öz Orman-İş Sendikası Başkanı Aslan'dan kamu işçisinin zam görüşmeleriyle ilgili açıklama Açıklaması

Öz Orman-İş Sendikası Genel Başkanı Settar Aslan, kamu işçilerinin zam görüşmeleriyle ilgili, "Sözleşme sürecinin uzamasıyla işçilerin alım gücü her geçen gün eriyor. Hükümetin, beklentileri karşılayacak bir teklifle masaya gelmesini ve en kısa sürede sözleşmenin imzalanmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Aslan, yaptığı yazılı açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarındaki 600 bine yakın işçinin ücret artışlarının 2025 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü ile belirleneceğini anımsattı.

Bu kapsamda TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ'in ortak zam talebini 27 Şubat'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına sunduğunu hatırlatan Aslan, buna karşın hükümetin işçi kesimine henüz bir teklifte bulunmadığına dikkati çekti.

"Bundan sonra grev aşaması var"

Kamu işçilerinin 3 aydır hükümetten teklif beklediğini dile getiren Aslan, şunları kaydetti:

"1 Ocak'tan itibaren geçerli olan toplu iş sözleşmelerinin 60 günlük müzakere süreci bitti. Arabulucu süreci o da bitti. Bundan sonra grev aşaması var. Sözleşme sürecinin uzamasıyla işçinin alım gücü her geçen gün eriyor. Hükümetin, beklentileri karşılayacak bir teklifle masaya gelmesini ve en kısa sürede sözleşmenin imzalanmasını istiyoruz."

Aslan, savunma sanayisinin de aralarında olduğu birçok kritik sektörde grev yasağı bulunduğunu belirterek, "Bu sektörlerde örgütlü olan sendikalar Yüksek Hakem Kuruluna girmek zorunda kalacak. Bu durum kamuda iş barışı ve huzurunun bozulmasına yol açar." ifadelerine yer verdi.

"Orman yangınlarının çoğu insan kaynaklı"

Orman Genel Müdürlüğünün 186 yıllık köklü bir kurum olduğunu anımsatan Aslan, kurumun bu yıl orman yangınlarıyla mücadeleye uçak, helikopter, arazöz ve fedakar personeliyle tam kadro hazırlandığını bildirdi.

Aslan, helikopter ve uçakların tepe yapmış orman yangınını baskılayıp yere indirdiğini, yangını asıl söndürenlerin ise sahadaki orman işçileri olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Biz ormanlarımızı 'yeşil vatan' olarak nitelendiriyoruz. Ülkemizin toplam orman varlığı 23 milyon hektar. Bu ülkemizin yaklaşık üçte birinin ormanlarla kaplı olduğu anlamına geliyor. Orman yangınlarının çoğu insan kaynaklı çıkıyor. Defalarca uyardık, uyarmaya devam ediyoruz. Yanan sadece ormanlar değil, canlar yok oluyor. Ormanlarımız yanmasın diye canını hiçe sayan orman işçilerimiz şehit oluyor. Orman yangınlarıyla mücadelede esas unsur orman işçilerimiz. Herkes, ormanlarımız gibi, yangın sahasında gece gündüz demeden fedakarca çalışan orman işçimizi de düşünmeli."